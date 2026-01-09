Aviso del Gobierno a los jubilados: la subida de las pensiones es oficial y así van a cambiar en 2026

En los próximos días, los 6,6 millones de jubilados que hay en España cobrarán su primera pensión en 2026 con la subida programada del 2,7% prevista conforme a la variación anual del IPC. Los beneficiarios de una pensión contributiva de jubilación cobrarán una media de 572 euros más al año con este incremento. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre las pensiones de los jubilados en 2026.

El año 2026 ha llegado con muchos cambios en materia de pensiones y uno importante tiene que ver con el nuevo retraso en la edad de jubilación previsto en la Ley 27/2011 aprobada en su día por el Gobierno de Zapatero. Los trabajadores que se quieran retirar a los 65 años con el 100% de la pensión tendrán que certificar una cotización de 38 años y tres meses, y los que no cumplan con estos requisitos tendrán que esperar hasta los 66 años y 10 meses. A partir del próximo año, la edad de jubilación se vuelve a retrasar hasta los 67 años para los que no tengan 38 años y seis meses cotizados.

La buena noticia para los jubilados con las pensiones en 2026 ya está publicada en el Boletín Oficial del Estado, que recoge el Real Decreto-ley 16/2025, de 23 de diciembre, por el que se prorrogan determinadas medidas para hacer frente a situaciones de vulnerabilidad social, y se adoptan medidas urgentes en materia tributaria y de Seguridad Social. Dentro de este paquete de medidas sociales aprobado por el Gobierno se incluye la subida del 2,7% de las pensiones contributivas conforme a la variación media del IPC que dicta la Ley 20/2021.

Así serán las pensiones de los jubilados en 2026

Las pensiones contributivas subirán un 2,7% en 2026 y esto hará que los 6,6 millones de beneficiarios de una pensión de jubilación reciban una cantidad medida de 572 euros más al año, entre 30 y 92 euros al mes según las condiciones a las que haya llegado a la jubilación el trabajador. Las nuevas pensiones de jubilación procedentes del régimen general están en una media de 1.700 euros mensuales.

Con esta subida del 2,7%, la pensión media de jubilación pasará de 1.511,51 euros al mes a una pensión de 1.552,32 euros mensuales, lo que supone un incremento anual de 571,35 euros. En 2026 también subirá la pensión máxima de jubilación, que subirá un 2,815% hasta los 3.359 euros repartidos en 14 pagas, que equivale a 47.034,4 euros anuales. A esto hay que sumar el complemento por la brecha de género para los padres que en algún momento hayan tenido que cesar su actividad por el cuidado de los hijos.

En este 2026 también se incrementarán las pensiones mínimas de los jubilados, que se incrementan en un 7%. Este porcentaje será mayor para pensiones con cónyuge a cargo y de viudedad con cargas familiares, que aumentarán un 11,4%. Esto hará que la pensión mínima de jubilación con cónyuge a cargo pase de 1.127,6 euros a 1.256,5 euros en 2026 hasta los 17.592,40 euros anuales. La pensión mínima de jubilación para titulares con 65 años o más en hogares unipersonales se fija en 13.106,80 euros anuales, frente a los 12.241,6 euros de 2025. La pensión de jubilación para un titular de 65 años con cónyuge no a cargo quedará fijada en 12.441,80 euros anuales.

En 2026 también se incrementan hasta un 11,4% las pensiones no contributivas de jubilación, que pueden solicitar las personas que no cumplen con el requisito mínimo de 15 años de cotización en la vida laboral y que están en una situación de vulnerabilidad. Esta cantidad está fijada en 628,80 euros mensuales, que equivale a 8.803,20 euros.

¿Cuándo cobran las pensiones los jubilados en 2026?

Los jubilados recibirán el primer pago de las pensiones con el incremento en este enero de 2026 en las siguientes fechas: