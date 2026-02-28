El chef Martín Berasategui desvela el error más común en la ensaladilla rusa: «No se hace con el atún troceado»

No se hace con el atún troceado la ensaladilla rusa, el chef Martín Berasategui nos explica el error más común. Un cambio de tendencia que puede acabar siendo el que nos acompañará en estos días en los que todo puede ser posible. Llega la época del año en la que queremos empezar a tener en mente algunos detalles que pueden convertirse en un plus de buenas sensaciones. Con la mirada puesta a una serie de cambios que pueden acabar siendo los que nos marcarán de cerca.

Es hora de apostar claramente por un cambio de tendencia que puede acabar siendo lo que nos marcará muy de cerca. Será el momento de tener en mente una serie de ingredientes que nos acabarán dando un plato de esos que difícilmente se olvida. Esa ensaladilla que llega para aprovechar lo mejor de una combinación de ingredientes que pueden acabar siendo esenciales. Una mezcla de ingredientes que acabarán de darnos algunos elementos que pueden acabar siendo esenciales en esta mezcla que nos llega a cometer más de un error importante. El atún es un básico que no se debe comer troceado.

El error más común en la ensaladilla rusa

La ensaladilla rusa es un buen básico que podemos empezar a descubrir con la ayuda de una mezcla de ingredientes que pueden ser claves. Sin duda alguna, será el momento de empezar a prepararnos para descubrir lo mejor de una mezcla de sabores que pueden ser claves.

Habrá llegado el momento de apostar claramente por un cambio de tendencia que puede ser clave y que quizás hasta el momento no sabíamos que podríamos poner en mente. Es hora de conocer un poco mejor qué es lo que nos espera con esta mezcla de sabores y de ingredientes que pueden ser claves y que quizás hasta la fecha no sabíamos.

Este error que podemos cometer nos lo hace saber un Martin Berasategui que acabará siendo el que nos dará alguna sorpresa del todo inesperada. En estos días en los que realmente cada detalle puede ser esencial y sin duda alguna, acabará marcando una diferencia significativa.

Es hora de saber un poco más qué es lo que podemos empezar a pensar en estos días en los que todo puede ser posible. Un cambio de ciclo que, sin duda alguna, acabará siendo esencial.

Martín Berasategui nos explica cómo se pone el atún a la ensaladilla

Este experto nos explica que: «La ensaladilla rusa no se hace con el atún troceado; se tritura con la mayonesa». Un cambio de tendencia que quizás nos asegure un plato mucho más contundente y delicioso, un buen básico que no podemos dejar escapar en estas próximas jornadas que tenemos por delante.

Te proponemos una receta que puedes adaptar a este truco, simplemente triturando el atún con la mayonesa, de tal forma que conseguiremos una buena mezcla de sabores y de ingredientes. Una combinación de sabores que puede acabar siendo esencial.

Para preparar una deliciosa ensaladilla rusa tradicional necesitarás los siguientes ingredientes:

4 patatas

2 zanahorias

200 gr de guisantes

2 huevos

1 lata de atún

Aceitunas rellenas

Mayonesa

Sal y pimienta al gusto

Preparación de la ensaladilla rusa