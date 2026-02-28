El chef Martín Berasategui desvela el error más común en la ensaladilla rusa: «No se hace con el atún troceado»
Toma nota de este error que cometemos todos con la ensaladilla rusa
No se hace con el atún troceado la ensaladilla rusa, el chef Martín Berasategui nos explica el error más común.
El atún es un básico que no se debe comer troceado.
El error más común en la ensaladilla rusa
La ensaladilla rusa es un buen básico que podemos empezar a descubrir con la ayuda de una mezcla de ingredientes que pueden ser claves.
Habrá llegado el momento de apostar claramente por un cambio de tendencia que puede ser clave.
Este error que podemos cometer nos lo hace saber un Martin Berasategui.
Es hora de saber un poco más qué es lo que podemos empezar a pensar en estos días en los que todo puede ser posible. Un cambio de ciclo que, sin duda alguna, acabará siendo esencial.
Martín Berasategui nos explica cómo se pone el atún a la ensaladilla
Este experto nos explica que: «La ensaladilla rusa no se hace con el atún troceado; se tritura con la mayonesa». Un cambio de tendencia que quizás nos asegure un plato mucho más contundente y delicioso, un buen básico que no podemos dejar escapar en estas próximas jornadas que tenemos por delante.
Te proponemos una receta que puedes adaptar a este truco, simplemente triturando el atún con la mayonesa, de tal forma que conseguiremos una buena mezcla de sabores y de ingredientes.
Para preparar una deliciosa ensaladilla rusa tradicional necesitarás los siguientes ingredientes:
- 4 patatas
- 2 zanahorias
- 200 gr de guisantes
- 2 huevos
- 1 lata de atún
- Aceitunas rellenas
- Mayonesa
- Sal y pimienta al gusto
Preparación de la ensaladilla rusa
- Lava las patatas y las zanahorias y cuécelas en una olla con agua y sal hasta que estén tiernas. Retira del fuego, escurre y deja enfriar.
- Cuece los guisantes en agua hirviendo durante unos minutos y escúrrelos.
- Cuece los huevos en agua durante 10 minutos, enfríalos bajo el grifo y pélalos.
- Pela las patatas y las zanahorias y córtalas en dados. Colócalas en un bol grande.
- Añade los guisantes, el atún desmenuzado, las aceitunas cortadas en rodajas y los huevos duros picados al bol.
- Mezcla todos los ingredientes con cuidado y añade mayonesa al gusto. Remueve bien para que todos los ingredientes se impregnen de la salsa.
- Prueba la ensaladilla y rectifica de sal y pimienta si es necesario.
- Cubre el bol con papel film y deja reposar en la nevera durante al menos una hora antes de servir.
Puedes servir esta ensaladilla rusa como tapa individual, con unos palitos de pan que puede darle el toque crujiente que esta mezcla necesita. Por sí sólo ya es un buen primero contundente y delicioso, una forma de comer verdura que puedes potenciar con la llegada de unas judías verdes.
- No lo dudes, puedes conseguir una mezcla de sabores que puede ser clave para estos días en los que cada detalle puede acabar siendo esencial. Es hora de conseguir un buen básico que, sin duda alguna, puede acabar siendo un básico incombustible que puede ser esencial.