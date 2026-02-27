Sólo se conoce en Asturias y en el resto de España no se sabe ni lo qué es, este restaurante ha sido de los primeros en cocinarlo. Hay tantos tipos de pescado a nuestra disposición, que, a veces no sabemos el que elegir, ni tampoco cocinar. En especial, cuando descubrimos que estamos ante un cambio de tendencia que puede ser esencial, cuando descubrimos lo mejor de una combinación de ingredientes que puede ser clave que tengamos en mente. Es hora de saber un poco más qué manjar podemos probar.

Es más, seguro que cualquier excusa es buena para descubrir lo mejor de un cambio de tendencia que puede ser esencial. En estos días en los que cada detalle puede cambiar por momentos y tendremos que empezar a afrontar determinados elementos que pueden acabar siendo esenciales. Es hora de saber qué pescado podemos comer en Asturias, la manera de cocinarlo y la delicadeza de este tipo de detalles que pueden ser claves. Asturias te descubrirá este tipo puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días.

No saben ni qué este manjar que sólo conocen en Asturias

Asturias es una de las comunidades autónomas que pueden darnos todo lo que necesitamos en estos días.

Un cambio de ciclo que puede acabar siendo lo que nos marcará de cerca. Es momento de conocer un poco más lo que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días en los que realmente puede acabar siendo lo que nos marcará de cerca.

Es momento de conocer lo que podemos comer en unos restaurantes que pueden acabar siendo lo que nos dará alguna que otra sorpresa inesperada. Es importante conocer un poco mejor qué es lo que puede pasar en estos días en los que realmente una buena comida es la excusa perfecta para comer este saludable pescado que está de lujo.

Este alimento es uno de los que ha ganado protagonismo en estos días en los que todo puede acabar siendo posible. Con la ayuda de unos cambios que, sin duda alguna, deberemos tener en mente, este viaje a Asturias o a la pescadería te hará descubrir un manjar excepcional.

Este pescado se prepara en un restaurante de Asturias

Tal y como se presenta el Real Balneario de las Salinas en su web: «Bajo una vocación inquebrantable y un profundo amor por la cocina, Isaac Loya ha construido una trayectoria fiel a sus principios. Desde sus inicios en sala hasta la dirección de cocina y la gerencia, más de 17 años de dedicación en el restaurante han alimentado un estilo propio, fruto de la curiosidad constante y del respeto a la cultura gastronómica. Su experiencia, forjada entre fogones y mesa, se traduce en una cocina que evoluciona sin perder la esencia. Sus creaciones combinan tradición y toques renovadores, sabores reconocibles y matices originales que distinguen su firma culinaria. Comprometido con el legado recibido, su inconformismo y búsqueda permanente de la excelencia consolidan una reputación que sigue creciendo en el exigente panorama de la alta cocina asturiana».

Siguiendo con la misma explicación: «El restaurante avanza hacia su 35º aniversario, en 2026, reforzando la mirada al Cantábrico como despensa esencial, la conexión con el territorio y una cocina más personal, depurada e íntima. El Real Balneario es uno de los pocos restaurantes literalmente situados sobre la arena. El Cantábrico es más que un escenario: define la luz, los ritmos, el producto y la experiencia. El sonido de las olas y el horizonte forman parte del relato culinario, un diálogo constante entre naturaleza y cocina. El edificio que alberga hoy el restaurante nació en 1916 como Balneario de Aguas Marinas bajo la protección del Rey Alfonso XIII. Desde entonces conserva el título de “Real”, símbolo de su singularidad y de su vínculo con la villa de Salinas.

Tres generaciones de la familia Loya han construido un proyecto culinario de referencia en Asturias».

El virrey es el tipo de pescado que cocinan aquí a las mil maravillas desde hace décadas. Este animal nos lo presentan los expertos de pescaderías Coruñesas como: «Son animales muy gregarios que suelen vivir en los arrecifes de corales de profundidad. Tienen un crecimiento muy rápido durante el primer año, pero luego se ralentiza mucho. Se alimenta principalmente de peces, crustáceos y cefalópodos. Su carne tiene sabor amariscado y es muy blanca, finísima y de textura turgente, parecida a la de los peces de roca».

Por lo que, este manjar es uno de los que podemos descubrir, siendo uno de los típicos del norte de nuestro país.