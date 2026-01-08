Las pensiones suben en 2026 y está confirmado: así queda la tabla oficial de ingresos máximos y mínimos

La actualización de las pensiones ya está plenamente en vigor y miles de jubilados notarán dentro de poco los nuevos importes en su prestación. Desde el 1 de enero se aplica la revalorización correspondiente a 2026, una subida que este año vuelve a estar vinculada a la evolución del IPC interanual. El objetivo es mantener el poder adquisitivo de los pensionistas en un contexto en el que la cesta de la compra y los gastos esenciales siguen marcando el ritmo del día a día.

Este incremento no afecta a todos por igual y ahí está una de las claves informativas del momento. Las pensiones contributivas suben un 2,7%, pero las mínimas y las no contributivas reciben un impulso mayor. El Gobierno pretende reforzar especialmente los ingresos de los pensionistas con menos recursos, de forma que la parte más vulnerable del sistema quede más protegida frente al encarecimiento de la vida. El resultado es una nueva tabla de pensiones máximas y mínimas que ya se considera la referencia oficial para 2026. Las cifras llegan después de la aplicación del Real Decreto-ley 16/2025 y reflejan una estructura más equilibrada entre las pensiones más altas y las más bajas, así como una actualización del complemento para reducir la brecha de género.

Las pensiones suben en 2026 y está confirmado

La subida del 2,7% en las pensiones contributivas responde al mecanismo automático que vincula estas prestaciones al IPC medio. Este sistema, que forma parte de la última reforma de la Seguridad Social, garantiza que las pensiones no pierdan valor real con el paso de los meses. No se trata de una medida puntual, sino de una fórmula estable que busca dar previsibilidad a largo plazo y evitar decisiones discrecionales que generen incertidumbre.

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha insistido en que este modelo permite estabilidad intergeneracional y protege a quienes dependen de la pensión como principal fuente de ingresos. Pero, más allá del porcentaje general, lo relevante este 2026 es el refuerzo a los mínimos y el incremento extraordinario de las pensiones no contributivas.

La pensión máxima en 2026

Uno de los datos más señalados es la cifra de la pensión máxima. En 2026 alcanza los 47.034,40 euros anuales, repartidos en 14 pagas, lo que equivale a 3.359,60 euros al mes. Es el nivel más alto registrado en el sistema público y afecta a los pensionistas con carreras laborales largas y bases de cotización elevadas.

Las nuevas cuantías mínimas: así quedan los ingresos según edad y situación familiar

En cuanto a las pensiones mínimas presentan una estructura diferenciada según la edad y la composición del hogar. Para 2026, las cifras anuales en 14 pagas quedan así:

65 años con cónyuge a cargo: 17.592,40 euros.

65 años sin cónyuge: 13.106,80 euros.

65 años con cónyuge no a cargo: 12.441,80 euros.

Menores de 65 años con cónyuge a cargo: 17.592,40 euros.

Menores de 65 años sin cónyuge: 12.262,60 euros.

Menores de 65 años con cónyuge no a cargo: 11.590,60 euros.

A estas cuantías se suma el incremento aplicado a los beneficiarios de gran invalidez, que disponen de importes más elevados debido a la necesidad de apoyo adicional:

Con cónyuge a cargo: 26.385,80 euros.

Sin cónyuge: 19.660,20 euros.

Con cónyuge no a cargo: 18.662,00 euros.

Estas cifras muestran la intención de elevar de forma progresiva el suelo de ingresos dentro del sistema, especialmente para quienes se encuentran en situaciones de mayor vulnerabilidad económica.

Las pensiones no contributivas: la subida más alta de todo el sistema

Por otro lado, una de las medidas más destacadas es el incremento del 11,4% en las pensiones no contributivas. Son las prestaciones destinadas a personas que no han cotizado lo suficiente para acceder a una pensión contributiva, y por eso forman parte del grupo que requiere una mayor protección.

Con esta subida, la cuantía anual se sitúa en 8.803,20 euros, distribuida en 14 pagas, lo que supone 628,80 euros mensuales. El Ministerio justifica esta medida como un compromiso de justicia social y un intento de reducir la desigualdad entre pensionistas.

Complemento para la brecha de género: nueva cuantía

Por último, también se actualiza el suplemento destinado a compensar la brecha de género. En 2026, el complemento asciende a 36,9 euros mensuales por cada hijo o hija, una cantidad que se suma directamente a la pensión contributiva. Esta medida busca reducir la diferencia histórica entre las carreras laborales de hombres y mujeres, afectadas en muchos casos por interrupciones vinculadas a cuidados familiares.

Qué significa esta actualización para los pensionistas

La nueva tabla confirma una tendencia clara y es que las pensiones contributivas suben de forma moderada y las mínimas y no contributivas reciben el refuerzo más importante. El objetivo es proteger el poder adquisitivo y reducir la brecha entre los pensionistas con mayores y menores ingresos, en un contexto en el que la inflación sigue siendo un factor de preocupación.

El Gobierno defiende que la clave será mantener el equilibrio entre sostenibilidad del sistema y protección social, con pensiones que evolucionen al ritmo de los precios. Con la actualización ya aplicada, los jubilados cuentan desde este mes con una referencia oficial de lo que recibirán durante todo 2026, tanto en los importes máximos como en los mínimos.