El Gobierno adjudica dos contratos para reformar cuarteles de Canarias a la familia de un cargo del PSOE

El Gobierno de Pedro Sánchez acaba de adjudicar a la empresa familiar de un cargo del PSOE de Canarias dos lotes de un megacontrato dirigido a la reforma de cuarteles militares. Se trata de Capross 2004 SL, firma vinculada a la familia del portavoz del PSOE en el Parlamento de Canarias, Sebastián Franquis, que también es adjudicataria de la limpieza de La Mareta, el palacio de veraneo de Sánchez.

En este contexto, el Ejecutivo ha incluido a la empresa Capross 2004 SL en el listado de sociedades adjudicatarias de hasta 20 lotes del macrocontrato que tiene el siguiente objeto: «Acuerdo marco para la selección de empresas que ejecuten obras de primer establecimiento, de reforma, de restauración, de rehabilitación o gran reparación, de reparación simple, de conservación, de demolición y mantenimiento en las infraestructuras de las bases, acuartelamientos y establecimientos del Ejército de Tierra en territorio nacional».

En su caso, Capross 2004 SL aparece seleccionada -en UTE con la empresa Gestiones y Proyectos González Darias SL- para la ejecución de un lote «con obras iguales o superiores a 5.000 euros e inferiores a 80.000 euros (sin impuestos)» en Santa Cruz de Tenerife, y de otro -en la misma UTE- con «obras iguales o superiores a 80.000 euros e inferiores a 500.000 euros» en la misma provincia.

Sobre la necesidad de este megacontrato, con un importe de licitación de 94,4 millones de euros (IVA incluido), el Gobierno sostiene que «los edificios e instalaciones de los que es propietario o posee por cualquier otro título el Ministerio de Defensa, requieren frecuentemente que se intervenga en los mismos para realizar obras de mantenimiento y reparación, y de ampliación y mejora, con el objeto de mantenerlos en buen estado y de atender a las necesidades cambiantes de los distintos servicios y unidades que en ellos se ubican».

Las obras a realizar, indican los pliegos de contratación consultados por OKDIARIO, suelen consistir en «reformas de interiores, adecuaciones y acondicionamiento de espacios, rehabilitación e impermeabilización de exteriores, reparación de techos, reparación de instalaciones, instalación o reforma de sistemas de climatización».

En general, se incluyen aquí todas aquellas obras de mantenimiento, reparación, ampliación o mejoras necesarias para garantizar el correcto funcionamiento ordinario de los edificios e instalaciones de las bases, acuartelamientos y establecimientos militares pertenecientes al Ejército de Tierra.

También para Presidencia

Se da la circunstancia de que la compañía Capross 2004 SL no sólo es adjudicataria del Ministerio de Defensa, como demuestra este expediente, sino que también lo es del Ministerio de Presidencia.

Como publicó el pasado noviembre, el Gobierno de Sánchez ha gastado casi 124.000 euros en prorrogar hasta 2027 el contrato de limpieza del palacio de La Mareta, donde pasa las vacaciones el presidente socialista y los suyos, a la empresa de la familia de Sebastián Franquis, ex consejero del Ejecutivo canario de Ángel Víctor Torres y actual portavoz del PSOE en el Parlamento de Canarias.

En concreto, a través Patrimonio Nacional, organismo dependiente del Ministerio de Presidencia, el Gobierno suscribió por 123.834,22 euros, impuestos incluidos, otra prórroga de 12 meses del contrato ya otorgado en 2024 a la empresa Capross 2004 SL, donde llegó a trabajar entre 2004 y 2009 el propio Franquis, hoy también secretario general del PSOE de Gran Canaria.

Se trata de la segunda prórroga de este contrato adjudicado por el Gobierno de Sánchez a la firma de la familia de Franquis el 2 de enero de 2024 con un plazo de ejecución de un año. Posteriormente, se aprobó otra prórroga de 12 meses con fecha de finalización del pasado 2 de enero de 2026. Y ahora, con dicha segunda prórroga , el periodo de ejecución abarca «desde el 3 de enero de 2026 al 2 de enero de 2027».

De esta manera, la empresa de la familia de este ex consejero de Torres –el ministro es todavía secretario general del PSOE de Canarias– ha recibido en los últimos años más de 370.000 euros del Gobierno central por limpiar el palacio donde veranea Sánchez con Begoña Gómez y otros parientes, en la isla de Lanzarote (Canarias).