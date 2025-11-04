El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha negado cualquier responsabilidad tras la publicación del informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en el que se demuestra su relación con Koldo García y otros miembros de la trama corrupta del PSOE. Torres ha defendido que no hay «ninguna actuación delictiva» en la información del dossier y se declara inocente alegando que «no hay mordidas, ni pisos en Atocha, ni mujeres explotadas sexualmente» con las que se le puedan relacionar.

Torres ha denunciado este martes, en una comparecencia en la sede del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática un «ataque difamatorio» contra su persona. Sobre el informe de la UCO, ha asegurado que le «hubiese gustado» comparecer ayer lunes, pero el dossier «no estaba completo».

«En ninguna de sus páginas hay comisiones que yo haya solicitado ni yo ni nadie del Gobierno de Canarias, no hay mordidas, no hay pisos en Atocha, no hay mujeres explotadas sexualmente, no hay refinerías en Canarias que yo quisiera introducir de manera ilegal», ha afirmado el ministro, resumiendo en que «no hay nada» en el informe que pueda incriminarle en la trama relacionada con la compra de mascarillas y test de antígenos.

«Nunca ha habido ninguna actuación, por parte de quien fuera, yo, presidente de Canarias. Que siempre defendí el interés general, durante la pandemia y en actuaciones posteriores», ha añadido Torres. El titular de Política Territorial y Memoria Democrática también ha dicho que «a diferencia de otros informes de la UCO no hay ningún apartado en el que se pida investigar al presidente de Canarias ni a nadie del Gobierno».

«No hay ninguna actuación delictiva del Gobierno ni con respecto a mis actuaciones», recalca Víctor Torres, quien ha denunciado «un ataque difamatorio, con insidias, con falsedades, con vilezas, de las que se han hecho eco incluso amplificado partidos políticos». El ministro ha incidido en que no dio órdenes porque no tenía «capacidad ejecutiva» para ello, aunque en el informe de la UCO se despliega una conversación en la que asegura que se iba a «cagar en todos los santos con la responsable económica» y que si no solucionaba un problema en cuestión, la levantaría «para el aire».

«Hay cuestiones que sobrepasan las líneas de la política. Ningún representante público tiene que sostener mentiras contra la honorabilidad de su familia, de su gente, de sus amigos, de las que he tenido que defenderme y que este informe de la UCO culmina que tenía yo razón», ha querido zanjar este martes.

Torres demandará a Aldama

Sobre su relación con el empresario Víctor de Aldama, con el que según refleja la Guardia Civil estableció contacto a pesar de negarlo en el pasado, Torres ha asegurado que «sólo hay un mensaje enviado por el señor De Aldama, de un teléfono» que no tenía «guardado, en el que se presenta, en el que dice que hemos estado un momento por la tarde, y no hay nada más, porque nada había».

«Sin embargo, el señor De Aldama me acusó de utilizar pisos, me acusó de tener reuniones con refinerías, me acusó de cuestiones tremendamente graves», ha añadido el ministro. Es por ello que ha anunciado la interposición de una demanda por «vulneración al honor familiar», sin dar más detalles.