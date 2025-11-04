Ángel Víctor Torres, ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, se involucró personalmente en contratar a Soluciones de Gestión cuando era presidente de Canarias y así se demuestra en el audio que le envió a Koldo en el que le decía que su Gobierno debía darse prisa y tenía que pagar ya las mascarillas.

«Koldo, la orden del consejero se firmó el martes por la tarde de ingreso. Cierto que eso luego pasa al Tesoro, que es Hacienda, y el Tesoro ingresa los días 20 y los días cinco, pero ya ha dado orden Antonio, supongo que Blas no lo sabía, de que se pague con carácter inmediato. Ya lo sabe también el viceconsejero de Hacienda. Con respecto al resto, se están haciendo ya todos los trámites últimos para poder abonarlo», le explicó Ángel Víctor Torres a Koldo en una conversación intervenida por la UCO.

El entonces presidente del archipiélago canario también le dijo a Koldo que investigaría los problemas que hubo con los pagos: «He requerido el expediente completo para ver qué es lo que ha pasado en todo el desarrollo del mismo, pero lo que quiero es que se pague ya de una vez todo lo suministrado y todo lo que está de manera correcta para que todo lo que ha recibido Canarias. Quiero ver quién es el que ha estado desde dentro, pues torpedeando, retrasando y demás».

Los funcionarios alertaron de que había mascarillas defectuosas y se paralizaron, momentáneamente, los pagos a Víctor de Aldama y sus colaboradores que ofrecían las mascarillas de China.

Ángel Víctor Torres se encargó personalmente de los pagos y así se lo hace saber en otro audio a Koldo: «Llevo desde el viernes y ayer incluso con el consejero centrado en este asunto. Hay resistencia de Ana no a pagar esa factura, sino a hacer los abonos sin las comprobaciones de las validaciones, porque hay un conjunto de empresas que tienen dificultades. Yo la he trasladado la excepcionalidad de esta factura».

El ministro, además, confiesa en el audio que se reunió con uno de los empresarios de la trama: «Hablaré hoy con la persona que conocí el otro día en el restaurante, estate tranquilo que estoy haciendo todos los esfuerzos».

«Agradezco tu implicación personal»

Koldo respondió a Ángel Víctor Torres con agradecimiento por su implicación personal a la hora de contratar las mascarillas. «No te puedo decir que agradezco muchísimo todo lo que has hecho, porque eres el único que lo ha movido, aparte de Antonio, con sus limitaciones, que repito que se ha portado excelentemente con mi persona y te lo digo claramente», le dijo de forma literal.

Posteriormente, le avisa de que le tiene que reconocer que los problemas en los pagos le han provocado inconvenientes con Aldama y sus socios: «Esto ha sido una tontería, que transmiten unos protocolos que son normales en cualquier sitio, pero ha generado un problema porque yo había prometido o dado mi palabra con unas personas que se habían portado muy bien. Eso es verdad, tanto con Puertos, con Adif, con Defensa, con Interior, con Baleares, con todos los sitios donde los hemos mandado. Los tíos han cumplido».

Y prosigue: «Me pidieron ayuda con Canarias por este problema que tenían y la verdad es que se nos han echado encima. Agradezco en el alma tu implicación personal. Y otra cosa no, pero te doy mi palabra de que me vas a tener para lo que te salga de los cojones y eso sí que cumplo. Un abrazo».

«Ya han cobrado 5 millones»

Koldo también informó a Ángel Víctor Torres sobre los pagos de mascarillas a través de notas de voz intervenidas por la Guardia Civil. El que fuera asesor del entonces ministro José Luis Ábalos le dijo que ya habían cobrado los cinco millones, pero que les faltaba dinero por embolsar, por lo que llamaría a su vicepresidente Antonio Olivera.

Koldo, además, ofreció a Ángel Víctor Torres pruebas PCR que también facilitaba Aldama: «Hay unos laboratorios que se llaman Megalabs, que están totalmente introducidos en Canarias, y se les ha ocurrido una idea de un protocolo con PCR, que es muy interesante. Estuvimos hablando con ellos en Transportes, también el jefe de Gabinete tiene conocimiento, el ministro, y me gustaría trasladárselo porque se podría hacer el primer vuelo seguro».

El ex asesor ministerial insistió en que el Gobierno canario debía contratar estas pruebas: «Creo que interesaría muchísimo a Canarias, me gustaría comentártelo o que les recibieras para que te lo expliquen, porque creo que es cojonudo. Y bueno, opinamos todos lo mismo y la primera debería de ser Canarias».

Días más tarde, Koldo vuelve a contactar con Ángel Víctor Torres para preguntarle por los test de PCR. «Asunto resuelto por ambas partes, abre el vino», le dijo el entonces presidente de Canarias, a lo que Koldo contestó: «Me voy de pedo, te juro que me emborracho».

Ángel Víctor Torres, no obstante, le dijo que tenía que hablar con Ábalos: «Hoy debo hablar con José Luis tema test para no meter la pata nosotros en nota prensa».