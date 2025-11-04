Koldo sobre el informe de Ángel Víctor Torres: «Yo estoy seguro de que todo está bastante correcto»

«Yo estoy seguro de que todo está bastante correcto», con estas palabras Koldo García explica, en una entrevista con OKDIARIO, cómo fue la contratación de mascarillas por parte del Gobierno de Canarias, que presidía el ministro Ángel Víctor Torres.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ya ha entregado el informe sobre Ángel Víctor Torres que le solicitó el instructor Ismael Moreno hace meses para investigar la trama de las mascarillas. A lo largo de 350 páginas, los agentes demuestran cómo el ministro se involucró personalmente en los pagos de las mascarillas, así como los altos cargos y funcionarios de su administración.

Tal y como reveló OKDIARIO, el informe contiene mensajes entre el que fuera asesor del ministro de Transportes Koldo García y Ángel Víctor Torres, a quien conocía muy bien.

«El señor Ángel Víctor Torres, es un gran político, una gran persona, es 100 veces mejor persona que político. Y bueno, vamos a dejar que la justicia diga lo que tiene que decir y dicte lo que tenga que dictar. Vamos a esperar a los acontecimientos que todavía no hay ningún acontecimiento. Lo único que puedo asegurar y garantizar es que el señor Ángel Víctor es uno de los mejores políticos que existe en España y multiplicado por 100 como persona humana», explica Koldo en una charla con OKDIARIO.

El actual ministro de Política Territorial y Memoria Democrática dijo en la Comisión de Investigación del Senado que sus contactos con Koldo fueron institucionales. La UCO ha revelado que ambos tenían contacto telefónico y que se reunían en cenas privadas cuando Torres visitaba Madrid.

Torres contrató a Soluciones

Ángel Víctor Torres contrató a Soluciones de Gestión, la principal empresa investigada en la Audiencia Nacional sobre la contratación de mascarillas. El Ejecutivo canario pagó más de 12 millones de euros por este material sanitario y algunas de las mascarillas resultaron ser defectuosas.

Koldo admitió en la entrevista con OKDIARIO que Ángel Víctor Torres contrató a esta empresa y dijo: «Yo creo que el presidente de una Comunidad Autónoma toma decisiones según le van dando su gente, su equipo que le está rodeando».

El informe de la UCO sobre la contratación de mascarillas en las Islas Canarias ha revelado que el ex número dos de Torres gestionó la compra. Se trata de Antonio Olivera que dimitió tras conocerse su implicación en la trama.

Koldo asegura que con el informe «lo que vamos a comprobar y vamos a ver era si era correcto o incorrecto», lo que se hizo sobre la contratación. «Yo estoy seguro de que era todo bastante correcto, por no decir totalmente correcto», zanja Koldo.