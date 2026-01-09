Ya hay fecha para el pago de las pensiones en enero: el día exacto en CaixaBank, Santander…

Los 9,43 millones de pensionistas que hay en España ya esperan para dentro de unos días el primer pago de las pensiones con la subida prevista en el Real Decreto-ley 16/2025. Los bancos españoles, como suele ser habitual, adelantarán el pago de las pensiones a los últimos días del mes. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre el pago de las pensiones en este mes de enero, el primero con el incremento conforme a la variación anual del IPC.

La Tesorería General de la Seguridad Social se prepara para un gasto récord de pensiones contributivas con el primer pago del año 2026 para los beneficiarios de una prestación de jubilación, incapacidad permanente, viudedad, orfandad y en favor de familias. Después de gastar 13.750 millones de euros en la nómina de diciembre (un 5,9% más que el año anterior) y finalizar 2025 con un gasto total de 189.598 millones (un 6,2% más que en 2024), la maltrecha de las pensiones volverá a superar sus propias marcas con los pagos con el nuevo incremento incorporado.

Este será el primer pago que se realiza con la subida del 2,7% confirmada y publicada en el Boletín Oficial del Estado en el Real Decreto-ley 16/2025. Esto supondrá un aumento de entre 30 y 92 euros para los beneficiarios de una pensión de jubilación, que reciben 6,6 millones de españoles. Esto equivale a una subida anual de más de 500 euros, mientras que la pensión media de la Seguridad Social se incrementará en alrededor de 400 euros anuales, quedando en alrededor de 1.352,24 euros.

Además de la pensión de jubilación, esta subida también se aplica a la pensión de incapacidad permanente, que quedará en una media de 1.244,19 euros al mes, o la de viudedad, que se acercará a los 1.000 (962,48 euros). La pensión de orfandad también se incrementará hasta los 541,25 euros. La pensión máxima también subirá, incluso por encima del IPC, y marcará el tope de 3.359,58 euros repartidos en 14 pagas, que será el tope de lo que puede cobrar un pensionista en España sin contar con el complemento de la brecha de género.

¿Cuándo es el pago de las pensiones en enero?

Los casi 10 millones de españoles que son beneficiarios de una pensión contributiva recibirán el pago de las pensiones en enero durante los últimos días del mes. Como suele ser habitual, los bancos se adelantarán a la Tesorería General de la Seguridad Social, que paga dentro de los cuatro días del mes siguiente, y pagarán a sus clientes la nómina durante los últimos días de enero. Todo con el objetivo de allanar el camino a final de mes y más en este, en el que siempre se afronta la temida cuesta.

Los primeros pensionistas en recibir las pensiones de enero con el incremento serán los clientes de Bankinter, que comenzará a pagar a partir del próximo jueves 22 de enero. El viernes 23 será el turno de los pensionistas que tengan su pensión domiciliada en Banco Sabadell, Banco Santander e IberCaja. Entre el viernes y el lunes 26 de enero también cobrarán su pensión los clientes de CaixaBank, BBVA, ING, Abanca y Laboral Kutxa. Estos serán los días que los bancos españoles pagarán las pensiones de enero: