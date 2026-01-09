Así surgió la historia de amor de Estela Grande con Juan Iglesias: empezó antes de lo que crees

Estela Grande atraviesa uno de los momentos más delicados y trascendentales de su vida personal. La modelo e influencer, conocida por su participación en formatos televisivos como Gran Hermano VIP, estuvo ingresada en un centro hospitalario el pasado 24 de diciembre, cuando se encontraba ya en la semana 32 de un embarazo gemelar. Una circunstancia inesperada que ha alterado por completo sus planes navideños y que la ha obligado a pasar estas fechas bajo estricta supervisión médica, en una etapa especialmente sensible debido a que espera mellizos.

Lejos de ocultar la situación, Estela ha optado por informar de su evolución con naturalidad y serenidad a través de sus redes sociales, desde donde ha compartido reflexiones que reflejan tanto la dificultad del momento como la importancia que le concede a esta etapa vital. «No van a ser las Navidades que habíamos planeado, pero sí las más importantes de nuestra vida», escribía recientemente, antes de resumir el objetivo médico y emocional de estos días con una frase contundente: «Cada día que pase y sigan dentro de mí es una victoria». A su lado, de forma constante, se encuentra su pareja, el futbolista Juan Iglesias, con quien mantiene una relación desde hace casi cinco años y que se ha convertido en su principal apoyo durante este ingreso.

La historia de amor de Estela Grande

La historia entre Estela Grande y Juan Iglesias no responde al relato habitual del flechazo inmediato ni al inicio de una relación bajo el foco mediático. Tal y como ha explicado la propia Estela en diferentes ocasiones, su vínculo comenzó en un periodo complejo para ambos, cuando los dos mantenían todavía relaciones sentimentales con otras personas. «Los dos teníamos pareja», ha reconocido al recordar aquellos primeros contactos, que se produjeron de manera inesperada y, en parte, a distancia, incluso a través de una videollamada.

Lejos de cualquier precipitación, el vínculo se fue construyendo desde la cercanía emocional y la confianza mutua, sin etiquetas ni decisiones drásticas. Durante meses, la relación se sostuvo sobre una amistad sólida, marcada por el apoyo y la complicidad. «Fue mi mejor amigo durante un año», explicaba la modelo tiempo atrás en redes sociales, subrayando que aquel periodo estuvo definido por la escucha, la comprensión y el acompañamiento en un momento personal difícil para ambos.

Ese año de amistad fue determinante para que la relación evolucionara de forma natural. «Nos apoyamos y nos quisimos mucho en un año complicado, nos lo pasábamos genial», relataba Estela al hacer balance de aquella etapa, dejando claro que no existieron decisiones impulsivas ni rupturas provocadas por la aparición de terceros. El punto de inflexión llegó más tarde, cuando ambos tomaron conciencia de que el vínculo había superado el terreno de la amistad.

«Cada uno tenía sus relaciones sentimentales, hasta que un día nos dimos cuenta de que éramos nosotros», confesaba la influencer con la perspectiva que da el paso del tiempo. A partir de ese momento, la relación se consolidó de forma discreta, alejada de la exposición pública que había marcado etapas anteriores de la vida de Estela, y centrada en construir un proyecto común lejos del ruido mediático.

Una vida lejos del foco mediático

Con el paso de los años, Estela Grande y Juan Iglesias han optado por mantener un perfil bajo, priorizando su día a día y sus planes personales frente a la exposición constante. El anuncio del embarazo, el pasado mes de julio, supuso un nuevo capítulo en su historia, que ahora se ve marcado por este ingreso hospitalario en la recta final de la gestación. Una situación que ambos afrontan juntos, sin ocultar la realidad médica de un embarazo múltiple, pero también sin caer en el alarmismo.

Juan Iglesias, nacido en Valladolid en 1998, desarrolla su carrera profesional como lateral derecho en el Getafe C. F., equipo con el que debutó en Primera División a finales de 2020. Formado en la cantera del Real Valladolid, pasó por la U. D. Logroñés antes de asentarse en el conjunto madrileño, donde ha ido ganando protagonismo temporada tras temporada gracias a su regularidad y compromiso.

Un momento comprometido

Mientras los médicos trabajan para alargar el embarazo el mayor tiempo posible y garantizar el bienestar de la madre y de los bebés, el futbolista permanece junto a Estela en el hospital, convertido en un apoyo constante y en un protagonista silencioso de un momento que marcará un antes y un después en sus vidas. Una etapa que ambos afrontan con prudencia, unión y la mirada puesta en el futuro inmediato.

El noviazgo de Estela Grande y Juan Iglesias se prepara ahora para crecer como familia. Un relato construido lejos de los focos, que hoy adquiere una nueva dimensión en uno de los momentos más importantes y delicados de su trayectoria personal compartida.