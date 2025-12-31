Estela Grande recibe el alta hospitalaria tras su inesperado ingreso en la recta final del embarazo

A pocas horas de terminar el 2025, Estela Grande ha recibido una muy buena noticia. Y es que tras varios días ingresada en el hospital por sentir contracciones y sufrir un repentino y rápido acortamiento del cuello del útero (unos síntomas que podían provocar un parto prematuro), la influencer ha sido dada de alta. «Estamos en casa con tres corazones aún latiendo dentro de mí», anunciaba en su perfil oficial de Instagram.

«Han sido 7 días de incertidumbre y hoy, por fin, descansamos en casa. No sé cuánto tiempo será, pero seguimos celebrando cada día que pase», expresaba. Continuaba agradeciendo el gran cariño que estaba recibiendo por su multitudinaria comunidad de fans y por su pareja, Juan Antonio Iglesias, quien no se ha separado de ella en ningún momento. Al mismo tiempo, tampoco ha querido dejar pasar el buen trato que ha recibido por parte de los ginecólogos, los enfermeros y los auxiliares de la planta de maternidad que le han atendido durante estos días. «No han podido ser más cariñosos conmigo», decía.

Aunque ya ha pasado una semana, Estela aprovechaba para felicitar la Navidad a sus más de 440.000 seguidores y para dejar más que claro que, a pesar del susto que han vivido, «cada segundo es consciente de lo afortunada que es».

¿Por qué ha pasado la Navidad en el hospital Estela Grande?

Fue el pasado 23 de diciembre cuando Estela Grande acudió al médico para hacerse una revisión periódica de su embarazo gemelar. Como de costumbre en este tipo de visitas, la ex concursante de Gran Hermano VIP se sometió a una ecografía y fue entonces cuando los médicos detectaron que estaba en riesgo de parto prematuro. «Nuestra ginecóloga nos mandó a urgencias para controlar contracciones y, una vez aquí, decidieron ingresarnos para controlarlas y para madurar los pulmones de los bebés, que aún no estaban listos para nacer», contaba la propia influencer.

Estuvo durante 4 días tomando la medicación necesaria para frenar el parto, pero, al retirarla, las contracciones volvieron y tuvieron que comenzar de nuevo el ciclo. «Cada día que pasen dentro y podamos controlarlo, es una gran victoria. Así que solo queda tener paciencia y seguir controlada para que estos pollitos aguanten al menos unas semanas más», explicaba Estela por aquel entonces.

Finalmente, parece que el tratamiento ha comenzado a hacer efecto y que, por ahora, el posible parto prematuro de los pequeños Luca y Liah está controlado. Es por ello por lo que la pareja ha podido regresar a casa para disfrutar de Nochevieja y Año Nuevo con sus familiares y amigos más cercanos. Eso sí, todo apunta a que lo tendrán que hacer de una manera tranquila y llevando a cabo en todo momento las pautas que les han citado los profesionales de la salud.