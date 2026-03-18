El lastre de Ana Obregón a los 71: una mansión de lujo sin comprador

Ana Obregón cumple 71 años y, junto a las felicitaciones y el cariño que siempre la rodea, hay un hecho que sigue pesando en su vida: la venta de El Manantial, su casa en Mallorca. Más que una propiedad, se trata de un refugio familiar cargado de recuerdos, un lugar donde la risa y el dolor han dejado huella durante décadas, y que todavía no ha encontrado dueño a pesar de llevar meses en el mercado. En este cumpleaños, mientras celebra su vida y su trayectoria, Ana encara una cuenta pendiente que combina la dimensión emocional y la del mercado inmobiliario de lujo, una decisión que habla tanto de su pasado como de su futuro.

El Manantial se alza sobre la exclusiva Costa de los Pinos, en Son Servera, con vistas que parecen infinitas al Mediterráneo. Fue construido por su padre, Antonio García Fernández, en los años sesenta, sobre tres parcelas contiguas que suman más de 8.000 metros cuadrados. Desde entonces, la finca se convirtió en el escenario de los veranos más felices de la familia García Obregón: de los juegos y primeras aventuras de su hijo Álex hasta los momentos compartidos con sus hermanos y, hoy, con su nieta Anita. Cada rincón está impregnado de memoria; cada terraza y jardín guarda secretos de generaciones que crecieron en torno a esta casa.

Ana Obregón en un evento en Madrid. (Foto: Gtres)

La vivienda principal ocupa casi mil metros cuadrados en una sola planta, con siete habitaciones con baño en suite, amplios salones y una cocina diseñada para convivir en familia. Los espacios de día y de noche están perfectamente diferenciados, y el salón principal se integra con la terraza y la piscina, creando un flujo natural entre interior y exterior que permite disfrutar del mar desde casi cualquier punto de la casa. La terraza con piscina infinita es la joya de la residencia, donde una mesa de mármol con capacidad para doce comensales ha sido testigo de incontables comidas y sobremesas, y donde Ana y su familia han compartido momentos imborrables a lo largo de los años.

El terreno incluye jardines meticulosamente cuidados, un huerto con frutales mediterráneos, un estanque y una pista de pádel. Además, la finca dispone de casa de guardeses con cocina, dos dormitorios y baño, un pozo privado de agua potable -que da nombre a la finca-, y un embarcadero con acceso directo al mar. Cada elemento combina utilidad y estética, reflejando la visión del padre de Ana y la forma en que la familia ha cuidado cada detalle durante décadas.

Render de la casa de Ana Obregón en Mallorca. (Foto: Sothebysrealty)

Sin embargo, pese a su belleza y valor histórico, la casa sigue sin venderse. Inicialmente anunciada por 35 millones de euros, el precio pasó primero a «a demanda» y después a «precio a consultar», fórmulas habituales en el mercado de lujo para mantener discreción y flexibilidad ante compradores muy selectivos. Expertos del sector señalan a LOOK que este tipo de estrategia permite negociar directamente con clientes potenciales y filtrar a quienes realmente pueden afrontar una inversión de este calibre. También refleja que, aunque la finca es espectacular, requiere reformas internas que muchos compradores de alto nivel esperan encontrar ya resueltas en propiedades de esta categoría.

Más allá de lo económico, la venta tiene un profundo peso emocional. El Manantial fue el lugar favorito de Álex, el hijo de Ana, y hoy lo disfruta su nieta Anita. Cada habitación, cada jardín y cada terraza está impregnada de recuerdos que forman parte de la historia personal de la actriz: los veranos en familia, las conversaciones frente a la piscina y los momentos de meditación frente al mar. La casa ha sido su refugio en los peores años, cuando afrontó la pérdida de su hijo y, posteriormente, de su madre y su padre. Desprenderse de ella significa cerrar un capítulo que combina dolor, amor y memoria.

Ana Obregón junto a Alessandro Lequio y su hijo en Mallorca. (Foto: Gtres)

En este cumpleaños número 71, Ana Obregón enfrenta una reflexión sobre el pasado y el futuro. Ha expresado su deseo de buscar un hogar más tranquilo en el norte de España, en Cantabria o Asturias, donde Anita pueda crecer rodeada de naturaleza y libertad. Sin embargo, El Manantial sigue representando algo que no se puede valorar solo en euros: es la historia de su vida, de su familia y de los veranos que marcaron la infancia de su hijo y la suya propia. Su situación actual -venta a precio oculto y necesidad de reformas-, refleja tanto la complejidad del mercado inmobiliario de lujo como la profundidad sentimental de la finca. Así, este cumpleaños no es solo un hito personal; es también un recordatorio de la cuenta pendiente que Ana aún tiene con su pasado.