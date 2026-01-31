Ana Obregón pide "justicia" para Julio Iglesias tras el fiasco de la denuncia falsa de ‘elDiario.es’

En OKDIARIO hemos contado en exclusiva que Julio Iglesias tiene «grabaciones y testigos» que confirmarían los intentos que hicieron «algunas personas» por convencer a sus empleadas para que le denunciasen por agresión sexual. Esta información, aportada por el propio entorno del cantante, abre una puerta muy interesante para el caso. El círculo cada vez es más estrecho y Ana Obregón ha aprovechado para romper su silencio. Según ha contado, ha tenido oportunidad de hablar con Iglesias y está convencida de que, antes o después, se terminará haciendo justicia.

Ana Obregón trabaja como colaboradora en el programa Y ahora Sonsoles y en más de una ocasión ha dado la cara por el emblemático artista. También se sentó en un plató de Telecinco para asegurar que había convivido con Julio en Miami y había comprobado cómo trataba a la gente que trabajaba con él. Siguiendo su testimonio, el intérprete de Me va, me va invitaba a sus empleadas a comer y se comportaba con ellas como si fuesen un miembro más de la familia.

Ana Obregón hablando de Julio Iglesias. (Foto: Gtres)

Obregón se ha propuesto algo: no compartir ningún detalle de su conversación con Julio Iglesias. Eso sí, está convencida de que cada vez falta menos para llegar al fondo del asunto. «Es que, ¿sabes qué pasa? Ya he dicho todo lo que tenía que decir. Sí, he hablado con él, pero no os voy a decir lo que he hablado. Lo que sí sé es que se hará justicia, se hará justicia», ha insistido la actriz ante los micrófonos de la agencia Gtres.

Ana Obregón, defensora de Julio Iglesias

Desde que salió a la luz que dos ex empleadas de Julio Iglesias le habían denunciado, han sido muchos los rostros conocidos que han dado la cara por él. Todos coinciden en lo mismo: el cantante siempre ha estado dispuesto a ayudar a sus familiares y amigos y jamás ha tenido un comportamiento incorrecto con nadie. De hecho, Ana Obregón afirma que ella ha sido testigo del buen carácter del intérprete.

Julio Iglesias en un evento. (Foto: Gtres)

El entorno de Iglesias ha explicado en OKDIARIO: «El objetivo es que sean los tribunales quienes establezcan la veracidad de estos hechos y depuren responsabilidades». Es lo mismo que ha declarado Ana Obregón. Todos están esperando a que se haga justicia y, cuando eso pase, aquellos que han señalado al cantante ahora le tendrán que pedir perdón, afirma la actriz.

La otra polémica de Ana Obregón

Victoria y David Beckham en París. (Foto: Gtres)

Ana Obregón lleva muchos años siendo una de las grandes damas de la crónica social y lo cierto es que tiene conexión con las mejores tramas. Ahora está en boca de todos porque el público quiere saber qué opina sobre la ruptura de la familia Beckham. Recordemos que ella tuvo un problema con Victoria debido a su amistad con David, así que no es extraño que le hayan preguntado por lo que piensa sobre Brooklyn.

La comunicadora ha optado, de momento, por mantenerse al margen. «¡Uy! ¿Ahora? Me voy corriendo a casa a ver a mi niña», ha contestado ante los reporteros de Gtres. Después, se ha metido en un coche para reencontrarse cuanto antes con Anita Sandra, su nieta.