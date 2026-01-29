Julio Iglesias tiene «grabaciones» que prueban que «intentaron comprar» a empleadas suyas para denunciarle por agresión sexual

Julio Iglesias dispone de «grabaciones» que demostrarían los intentos de «algunas personas» por conseguir que varias de sus empleadas presentaran denuncias contra él por agresión sexual, según han confirmado a OKDIARIO fuentes cercanas al entorno del artista. Lo más relevante es que habrían sido las propias empleadas del cantante quienes le alertaron de los intentos por fabricar nuevas denuncias y mantener viva la campaña mediática tras el archivo del caso por parte de la Fiscalía.

Según estas mismas fuentes, «todas le han dicho que es absolutamente falsa» cualquier acusación contra el artista. Más aún, «varias han llamado a Julio para decirle» lo que estaba ocurriendo, alertándole de los intentos de captación.

El equipo legal de Julio Iglesias tendría conocimiento de estas grabaciones realizadas por las propias empleadas que decidieron alertar al cantante. «Los investigadores también están llevando esto por parte de Julio. Lógicamente, están tirando del hilo de qué es lo que les ha ofrecido a estas chicas, han profundizado un poco más», explican las fuentes.

Esta otra arista de la estrategia defensiva del artista para demostrar que existe una campaña orquestada para fabricar denuncias falsas contra él. «Más de una ha grabado para contar más detalles», insisten las fuentes consultadas.

Pruebas materiales

Con estas grabaciones en su poder, el equipo de Julio Iglesias dispondría ahora de pruebas materiales que demostrarían la existencia de una campaña coordinada entre medios de comunicación y organizaciones activistas para fabricar denuncias falsas contra el artista.

El archivo de la denuncia por parte de la Fiscalía por falta de jurisdicción, sumado a estos intentos de captación de nuevas denunciantes que han rechazado participar y además han grabado las conversaciones, dibuja un escenario cada vez más comprometido para quienes impulsaron las acusaciones iniciales contra el cantante.

Mientras tanto, Julio Iglesias y su equipo legal continúan reuniendo pruebas para emprender las acciones legales correspondientes, no sólo contra las denunciantes originales, sino también contra quienes habrían intentado fabricar un caso de dimensiones internacionales contra uno de los artistas españoles más reconocidos de todos los tiempos.

Según ha podido saber OKDIARIO, el entorno del cantante ha reunido «pruebas y testigos» que apuntan a que «se ofreció dinero a varias empleadas» del artista para que declararan en su contra. Las investigaciones en curso buscan determinar el origen de estos presuntos pagos y la identidad de quienes los habrían propiciado.

«El objetivo es que sean los tribunales quienes establezcan la veracidad de estos hechos y depuren responsabilidades», afirman. De confirmarse, estaríamos ante un caso de compra de testigos que dinamitaría la ya poca credibilidad de las acusaciones de las dos ex empleadas.