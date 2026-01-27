La defensa de Julio Iglesias exige a la Fiscalía acceder a la denuncia: «Es insólito que ‘elDiario.es’ y ‘Univisión’ la conozcan y nosotros no»

El equipo legal de Julio Iglesias ha presentado un escrito ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional en el que denuncia una grave situación de indefensión y exige acceso inmediato a la denuncia presentada contra el cantante y a todas las actuaciones realizadas durante la investigación, que finalmente fue archivada por falta de jurisdicción. OKDIARIO ha tenido acceso al documento íntegro presentado por la defensa del artista. «Es insólito que elDiario.es y Univisión la conozcan y nosotros no», denuncian.

En un contundente escrito de siete páginas, el abogado del artista, José Antonio Choclán, subraya una paradoja insólita. «Siendo un hecho notorio que la denuncia es conocida no sólo por la Fiscalía, sino por terceros distintos de las denunciantes, a saber, como mínimo, y al menos, los medios de comunicación eldiario.es y Univision Noticias», el único que no ha tenido acceso a su contenido es precisamente el denunciado, Julio Iglesias de la Cueva.

Los abogados del cantante recuerdan que el pasado 13 de enero, antes incluso de que se atribuyera a las denunciantes la condición de testigos protegidos, el medio eldiario.es ya había publicado detalles exhaustivos del caso, identificando claramente a las supuestas víctimas y dramatizando sus testimonios mediante actrices.

Campaña mediática

La defensa cuestiona duramente las medidas de protección otorgadas por la Fiscalía: «Es evidente que las denunciantes no se han protegido cuando, a través de sus representantes y medios afines, han orquestado una agresiva campaña mediática contra mi representado, que ha lesionado irreversiblemente su derecho al honor. Lo que no resulta compatible con la demanda de protección que les ha otorgado la Fiscalía de España, aún sin jurisdicción».

El escrito, al que ha tenido acceso OKDIARIO, señala que la denuncia no fue presentada directamente por las supuestas perjudicadas, sino por «las Letradas de la organización Women’s Link Worldwide», y que su contenido fue filtrado a determinados medios de comunicación al mismo tiempo que se solicitaba proteger la identidad de las víctimas, generando un «juicio paralelo contra el denunciado».

Archivo por falta de jurisdicción evidente desde el inicio

La Fiscalía de la Audiencia Nacional archivó las Diligencias de Investigación el pasado 23 de enero «por falta de jurisdicción de los tribunales españoles». Según el decreto de archivo, las denunciantes «no tienen nacionalidad española ni residen en España, ni viajaron con el denunciado en algún momento a España, careciendo por completo de vínculo personal o territorial con nuestro país», y los hechos habrían ocurrido en República Dominicana y Bahamas.

La defensa subraya que esta falta de jurisdicción «ya resultaría de la propia denuncia», y cuestiona por qué se llegó a adoptar medidas de protección excepcionales y a tomar declaración a las denunciantes por videoconferencia cuando era evidente desde el principio que España carecía de competencia.

El equipo legal de Julio Iglesias advierte que el acceso a la denuncia «es además necesario a los efectos de que podamos determinar si se ha podido cometer un posible delito de denuncia falsa, este sí en España, por parte de las denunciantes».

En su fundamentación jurídica, los abogados recuerdan que el artículo 234.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial establece que «las partes y cualquier persona que acredite un interés legítimo y directo tendrán derecho a acceder a la información existente en los procedimientos judiciales», y que «no existe ninguna Ley que limite el derecho del denunciado a conocer las actuaciones procesales, o preprocesales, desarrolladas en virtud de una denuncia dirigida contra él».

Indefensión durante todo el proceso

El escrito al que ha tenido acceso este periódico detalla cómo la defensa de Julio Iglesias fue sistemáticamente apartada del proceso. El 19 de enero se denegó su personación «habida cuenta que estamos en un momento inicial», pero solo dos días después, los días 21 y 22 de enero, se tomó declaración telemática a los «testigos protegidos» sin presencia ni conocimiento del denunciado. La defensa también solicitó el 20 de enero una copia de la denuncia, «petición de la que no se ha obtenido respuesta» hasta la fecha.

Daño reputacional irreversible

Los abogados denuncian que se ha causado a Julio Iglesias un «grave daño reputacional en el plano nacional e internacional, lo que se buscaba de propósito por determinados medios de comunicación que, en lugar de esperar al resultado de la investigación, manteniendo el anonimato de las supuestas víctimas, decidieron orquestar una campaña mediática contra mi representado».

El escrito concluye solicitando formalmente a la Fiscalía que «acuerde facilitar a esta representación copia de la denuncia y el contenido íntegro de las presentes diligencias de investigación preprocesal», recordando que el cantante tiene «un interés legítimo» indiscutible en conocer las acusaciones formuladas contra él y en poder ejercer su derecho a la defensa.

La pelota está ahora en el tejado de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que deberá decidir si mantiene el blindaje informativo sobre una denuncia archivada o si permite finalmente al denunciado conocer de qué se le acusaba.