La organización «feminista» que ha denunciado a Julio Iglesias está financiada por la Open Society de Soros

Women’s Link Worldwide, la ONG que respalda a las dos ex trabajadoras que han denunciado Julio Iglesias por presunta agresión sexual, está financiada por la Open Society Foundations del millonario George Soros. La organización no es sólo un colectivo local, sino que opera a nivel internacional y está vinculada a grandes inversores alineados con políticas de izquierda.

Las dos ex trabajadoras han presentado una denuncia ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional contra Julio Iglesias con el respaldo de Women’s Link Worldwide. El alto perfil de la denuncia ha provocado que se les tome declaración como testigos protegidos, algo poco habitual en estos caso.

La ONG en cuestión fue fundada en 2001 por la abogada estadounidense Viviana Waisman, experta en derecho internacional de la mujer. Tenía el objetivo de promover los derechos de las mujeres y solventar una supuesta desconexión entre el panorama legal internacional y la realidad local de las mujeres.

Women’s Link defiende unos marcos ideológicos globalistas asociados a la izquierda, como el «feminismo» interseccional, el derecho al aborto y la reinterpretación de leyes internacionales y nacionales. Para todo esto, la ONG cuenta con el apoyo económico de la red de fundaciones de George Soros, Open Society, que apoya, entre otras causas, múltiples iniciativas de ideología feminista.

Las fundaciones de Soros destinan millones de euros a financiar diferentes grupos y proyectos de derechos humanos, transparencia y justicia, todos vinculados a la izquierda. Algunos detractores del empresario apuntan a que el magnate tiene una agenda radical destinada a acabar con el orden social tradicional. Entre las iniciativas patrocinadas por Open Society se encuentran muchas para fomentar el liderazgo «feminista», objetivo compartido con la ONG Women’s Link.

Las dos denunciantes han presentado junto a la organización Women’s Link una denuncia por delitos de agresión sexual y trata de seres humanos. En la denuncia las ex trabajadoras narran hechos como que Julio Iglesias les tocaba los pechos, las besaba con fuerza metiéndoles «la lengua hasta las amígdalas» y las obligaba a mantener relaciones sexuales.

Tres días después de que elDiario.es y Univisión sacasen a la luz la denuncia por agresión sexual que dos ex empleadas han interpuesto contra el cantante por presuntos abusos, relaciones sexuales no consentidas, humillaciones, vejaciones, y episodios de maltrato físico y verbal, Julio Iglesias se pronunció en primera persona para negar rotundamente las gravísimas acusaciones.

«Con profundo pesar, respondo a las acusaciones realizadas por dos personas que anteriormente trabajaron en mi casa. Niego haber abusado, coaccionado o faltado el respeto a ninguna mujer. Esas acusaciones son absolutamente falsas y me causan una gran tristeza», decía el artista horas después de confirmarse que había contratado al prestigioso abogado José Antonio Choclán para defenderse en el caso de que la Audiencia Nacional de credibilidad a las denuncias.

Y aunque confesaba que «nunca había sentido tanta maldad», el cantante advierte que «aún me quedan fuerzas para que la gente conozca toda la verdad y defender mi dignidad ante un agravio tan grave», dejando claro que no piensa quedarse cruzado de brazos ante la gravedad de las acusaciones de sus ex empleadas.