El abogado del jefe de la flotilla asesoró a Open Arms, la ONG de Soros que fomenta la inmigración ilegal

El coordinador de la Flotilla a Gaza, Saif Abukeshek, tiene como representante legal al abogado Jaime Rodrigo de Larrucea, el mismo que ejerció como asesor jurídico de Open Arms, la ONG que se dedica al rescate marítimo de irregulares y que ha sido cuestionada por fomentar la inmigración ilegal.

En concreto, según ha podido constatar OKDIARIO a partir de información obrante en el Registro Mercantil, el activista palestino Saif Abukeshek figura como «administrador único» de la empresa Cyber Neptune SL, donde consta como «apoderado» Rodrigo de Larrucea, que también prestó asesoramiento legal a la organización fundada por Óscar Camps, como prueban declaraciones suyas en medios de comunicación.

La firma Cyber Neptune SL, de la que Saif Abukeshek es «administrador único», y Jaime Rodrigo de Larrucea, «apoderado», ha sido calificada por Israel como una «empresa fantasma» registrada en España. A través de ella, según sostienen las autoridades israelíes, Abukeshek gestiona los «barcos de la flotilla que navegan hacia Gaza». Israel se ha referido a Cyber Neptune SL en un informe donde relaciona a Saif Abukeshek con el entorno de la organización terrorista Hamás.

Sin embargo, Abukeshek ha negado tal extremo, si bien ha reconocido su vinculación con dicha empresa y con este grupo de embarcaciones de activistas. «Mi trabajo con Cyber Neptune y la Flotilla ha sido totalmente transparente y se ha centrado únicamente en llevar ayuda esencial a la población asediada de Gaza», ha manifestado en redes sociales.

«Israel recurre continuamente a la palabra ‘Hamás’ para desacreditar a cualquiera que cuestione su bloqueo ilegal sobre Gaza: desde periodistas hasta trabajadores humanitarios y defensores de los derechos humanos», ha señalado Abukeshek.

Sede social en Barcelona

Su empresa Cyber Neptune SL fue constituida el pasado 13 de mayo con un capital social de 3.000 euros, y el 29 del mismo mes se efectuó el nombramiento de Andrés Vélez Ferrera como administrador único. En este momento inicial, el objeto social de esta empresa era la compraventa y el alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia. El domicilio social se encontraba en el Paseo de Gracia de Barcelona.

Sin embargo, el 22 de agosto se produjo el cese de Vélez Ferrera y el nombramiento de Saif Abukeshek como nuevo administrador único de Cyber Neptune SL. De igual modo, el 29 de agosto cambió el objeto social de esta empresa, constando desde entonces el «transporte marítimo de mercancías y de pasajeros». Esta modificación sustancial sobre la actividad de la empresa se produjo apenas dos días antes de que zarpara la Flotilla con rumbo a Gaza desde el puerto de Barcelona. Precisamente, la ex alcaldesa de la Ciudad Condal Ada Colau -próxima a Sumar, uno de los dos partidos del Gobierno de Pedro Sánchez- se subió a bordo de uno de los barcos de la comitiva.

Igualmente, el domicilio social de la empresa cambió al número 13 de la vía Augusta de Barcelona. Se da la circunstancia de que en esta misma dirección se encuentra la sede social de Larrueca Abogados, el despacho al que está vinculado el letrado maritimista Jaime Rodrigo de Larrucea, actual apoderado de Cyber Neptune SL.

Según su currículum, Jaime Rodrigo de Larrucea, Doctor en Derecho y en ingeniería náutica, pertenece al Colegio de Abogados de Barcelona (ICAB) y preside el Consejo Asesor del Máster en Derecho Marítimo de la Universitat Abat Oliba CEU.

El pasado lunes, Open Arms -la fundación propiciada por el especulador de las finanzas George Soros- celebró su décimo aniversario, presumiendo de haber rescatado a «más de 80.000 personas». La gala, celebrada en la Lonja de Barcelona y presentada por Marc Giró, contó con la presencia de actores y artistas simpatizantes, como Richard Gere y su mujer, Alejandra Silva, Eduard Fernández, Rozalén, Sergi López, Rigoberta Bandini, Silvia Abril, Joan Manuel Serrat o Rossy de Palma, entro otros.