Una comandante del Ejército acusa a Open Arms de «contactar con mafias para traer inmigrantes»

La comandante del Ejército de Tierra, Inmaculada Antúnez Olivas, participó, el pasado 28 de agosto, en el programa de Telemadrid El Análisis del Diario de la Noche, acusó a la ONG Open Arms (dirigida por el activista Óscar Camps.) de «ponerse en contacto vía satélite, con los jefes de las mafias que traficaban con irregulares» para que entrasen directamente en Europa. Esto sucede un día después de que el líder de Vox, Santiago Abascal, reaccionase al despliegue del buque Open Arms en las Islas Canarias y ha afirmado que «ese barco de negreros hay que confiscarlo y hundirlo».

«¿Están entrando criminales entre los inmigrantes irregulares que llegan en cayuco desde Argelia?» Esta fue la pregunta que se plantearon en el programa de Telemadrid El Análisis del Diario de la Noche el pasado 28 de agosto. Para responder, el presentador, Antonio Naranjo, hizo una conexión con la comandante del Ejército de Tierra, Inmaculada Antúnez Olivas.

«La inmigración irregular no es espontánea, detrás hay mafias altamente cualificadas. Las leyes marítimas internacionales ya nos cubren una serie de situaciones que estamos permitiendo y que, por ejemplo, en el caso de Italia se han cortado radicalmente, y es que los buques nodrizas invadan aguas jurisdiccionales”, empezó diciendo la comandante.

Y fue entonces cuando Inmaculada Antúnez Olivas denunció a la ONG Open Arms: «En el caso de Libia, por ejemplo, la embarcación Open Arms fue sometida a juicio porque efectivamente bajo ese buenismo y ese paraguas de ONG, lo que hacía era ponerse en contacto vía satélite con los jefes de las mafias que traficaban con irregulares y sin apenas haber hecho ningún recorrido que pusiera en peligro a los inmigrantes, iba a Open Arms y a través de los buques nodriza recogía a esos inmigrantes que no estaban en una situación de riesgo en ese momento, invadiendo las aguas jurisdiccionales de Italia o de Libia».

La comandante concluyó: “Todo esto fue algo que llevó a la Corte Penal Internacional Italia y que ganó. ¿Por qué no lo hace España?»

Abascal contra Open Arms

Cabe recordar que un día antes, el 27 de agosto, el líder de Vox, Santiago Abascal, reaccionó al despliegue del buque Open Arms, propiedad de la ONG con el mismo nombre, en las Islas Canarias y afirmó que «ese barco de negreros hay que confiscarlo y hundirlo». El también presidente de Patriots señala a la ONG, habituada a operar en el Mediterráneo Central, por tu traslado a Canarias en una época en la que acostumbra a subir la afluencia de pateras desde África hacia costas europeas.

Ese barco de negreros hay que confiscarlo y HUNDIRLO. Para que sirva de advertencia de cuál va a ser el final que les espera a todos los multimillonarios y políticos que promuevan la invasión de Europa. https://t.co/zjnhOgNlau — Santiago Abascal 🇪🇸 (@Santi_ABASCAL) August 27, 2025

«Ese barco de negreros hay que confiscarlo y HUNDIRLO», destacó Abascal. «Para que sirva de advertencia de cuál va a ser el final que les espera a todos los multimillonarios y políticos que promuevan la invasión de Europa», añadió el presidente de Vox en su cuenta oficial de X, haciéndose eco de una información sobre el traslado del buque Open Arms a una zona vigilada por el Ejército del Aire y del Espacio con el Servicio Aéreo de Rescate.

Los rescates del buque Open Arms están salpicados por la polémica. OKDIARIO contó en agosto de 2022 que uno de los rescates de la embarcación asociada a la ONG de Camps se había producido a una patera equipada con dos poderosos motores Yamaha de 75 CV, valorados cada uno en 9.000 euros, y cuyo potencial contrasta con su estado a la deriva en el área del Mediterráneo Central en el que navegaba el Open Arms Uno.