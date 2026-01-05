Ni Poirot ni Miss Marple: la nueva heroína de Agatha Christie que llega a Netflix en 2026 con otros aires

Las historias de detectives tienen una larga tradición, tanto en el celuloide como en la pequeña pantalla. Y ahora, ese éxito ha crecido en los últimos años exponencialmente con el auge del streaming. El subgénero del thriller, influenciado por el whodunit (novela policíaca) de la literatura tiene varios referentes actuales, como las películas de la trilogía Puñales por la espalda o los seriales Poker Face y Dept. Q. Una prestigiosa lista de ficciones a la que se añadirá en pocas semanas, la nueva adaptación de Agatha Christie a cargo de Netflix: Las Siete Esferas.

Versionando al formato de la miniserie la novela El misterio de las Siete Esferas, la «gran N roja» realiza una apuesta total por el misterio nada más comenzar el calendario seriéfilo de 2026. Para ello, cuenta con la dirección debutante de Chris Sweeney y con un libreto firmado por uno de los guionistas recurrentes de Doctor Who, Chris Chibnall. Pero este es, aparte de un fiel colaborador en el desarrollo argumental del personaje creado por Terry Nation, un showrunner con una amplia experiencia en la tipología policial, pues él es el responsable del desarrollo de thrillers criminales reconocidos a la altura de Gracepoint, Malaterra y Broadchurch. Así, el mundo de Agatha Christie irrumpe en el catálogo de Netflix bajo el mejor equipo tras las cámaras y con el protagonismo principal de un reparto lleno de caras conocidas. No obstante ¿de qué trata esta investigación ambientada en los años 20? ¿cuántos capítulos tendrá? ¿cuándo se estrena?

Agatha Christie aterriza en Netflix

La trama principal de Agatha Christie: Las Siete Esferas nos pone en la piel de la inesperada detective Lady Eileen «Bundle» Brent, la cual se ve envuelta en una desafortunada broma entre aristócratas convertida en tragedia. La muerte de uno de los invitados desata el conocimiento y misterio de una conspiración con sociedades secretas, traiciones y toda una red de crímenes. Para resolverlos, Brent deberá sumergirse en una organización delictiva dedicada al espionaje industrial, con situaciones repletas de peligros en las que deberá valerse de su tremendo ingenio y perspicacia.

Llega la reina del crimen para mantenerte en vilo hasta el final. La serie ‘Agatha Christie: Las siete esferas’, con Mia McKenna-Bruce, Helena Bonham Carter, Martin Freeman y Corey Mylchreest llega el 15 de enero 🔎 pic.twitter.com/WWMLLXZzWV — ɐñɐdsƎ xı̣ןɟʇǝN (@NetflixES) November 4, 2025

En el papel protagonista encontramos a Mia McKenna-Bruce, una joven estrella británica que destacó en 2023 gracias al filme, How to Have Sex. En 2028, la podremos ver junto a todo un casting de estrellas en el proyecto de cuatro películas de Sam Mendes sobre Los Beatles. Para mayor reclamo, en Agatha Christie: Las Siete Esferas, Netflix ha configurado un casting en el que destaca la presencia de la dos veces nominada al Oscar, Helena Bonham Carter y el ganador del Emmy por Sherlock, Martin Freeman. Tras ellos, Edward Bluemel, Corey Mylchreest, Nabhaan Rizwan, Ella Bruccoleri, Robinah Kironde y Jake Davies completan el reparto secundario del proyecto.

¿Cuándo se estrena?

Todavía no se ha detallado la duración exacta de los tres capítulos en los que se narrará los acontecimientos de la anteriormente mencionada novela de Christie, pero se espera que tengan un tiempo de visionado aproximado de 60 minutos cada uno.

Agatha Christie: Las Siete Esferas se estrenará en Netflix el próximo 15 de enero.