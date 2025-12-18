Acaba de aterrizar en Netflix y ya es la película más vista: misterio, humor y drama

Llegó a la plataforma de streaming hace una semana, pero ya ha conquistado a sus suscriptores. Netflix ha vuelto a dar con la tecla en el último misterio de Puñales por la espalda. La tercera parte de la saga, titulada De entre los muertos, tuvo un breve paso por los cines a finales del mes. Aunque esta decisión es simplemente fruto de la estrategia de la compañía para que la cinta pueda tener un recorrido en el circuito de premios. Ahora, tras pocos días en el catálogo de la major californiana, el nuevo ejercicio de whodunit del director Rian Johnson y Daniel Craig vuelve a coronarse en las audiencia del terminal, liderando el top 10 global (películas de habla inglesa) con más de 20 millones de visualizaciones en todo el mundo.

Netflix, con este último misterio de Puñales por la espalda, cierra el acuerdo millonario que la marca pactó con Johnson y el ex James Bond tras el éxito del título original de 2019. Aquel primer largometraje fue distribuido por Lionsgate, generando 311 millones de dólares en las salas y optando a una estatuilla dorada en la categoría de mejor original que terminaría llevándose la Parásitos de Bong Joon-ho. Fue entonces cuando el estudio liderado por Ted Sarandos y Greg Peters llegó a un acuerdo de casi 500 millones de dólares para hacerse con los derechos de la primera parte y de generar dos secuelas, asegurando el tándem Johnson/Craig. Con una gran libertad creativa por el camino, el cineasta estrenó en Netflix el El misterio de Glass Onion y con Puñales por la espalda: De entre los muertos, ha terminado firmando una trilogía impecable. Pero…¿de qué trata la última investigación del detective Benoit Blanc? ¿qué intérpretes aparecen en este nuevo Cluedo fílmico? ¿habrá nuevas entregas de la saga?

Netflix: un nuevo misterio de Puñales por la espalda

Como la frescura del material original-incluyendo sus giros y personajes-representa parte principal del encanto de estos homenajes a Agatha Christie, no vamos a entrar demasiado en el argumento de Entre los muertos. Simplemente señalaremos que en esta ocasión, el carismático inspector unirá fuerzas con un joven sacerdote para indagar en el extraño crimen sucedido en la iglesia de un pequeño pueblo. Sin duda y a pesar de la temática, la franquicia siempre había destacado por ser estéticamente luminosa y colorida, pero en este caso estamos ante un relato gótico. El sentido del humor no aflora tanto y sin embargo, sigue siendo tan ingeniosa como siempre.

Aparte de los giros de guion y el mérito de constancia creativa de Johnson, la propiedad intelectual vuelve a hacer gala de otro de sus grandes reclamos: la elaboración de un casting repleto de estrellas. Acompañando a Craig, encontramos a Josh O’Connor, Glenn Close, Josh Brolin, Mila Kunis, Jeremy Renner, Kerry Washington, Andrew Scott, Cailee Spaeny, Daryl McCormack y Thomas Haden Church.

Puñales por la espalda: De entre los muertos es la película número uno en casi 40 países, relegando a otras producciones de gran reclamo como la reciente Jay Kelly o la incombustible Las guerreras k-pop.

¿Habrá una ‘Puñales por la espalda 4’?

Todavía no existe una confirmación oficial por parte de Netflix, pero Johnson ya ha explicado que tiene algunas nuevas ideas para el seguimiento de la saga. Antes de la formalización de otra secuela, el director de Looper tiene por delante el desarrollo de un largometraje ajeno a la franquicia. Si De entre los muertos sigue haciendo buenos números, podemos confiar en que tendremos Benoit Blanc para rato.