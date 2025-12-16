La serie de 7 capítulos que tienes que ver en Netflix si te gustó ‘Yellowstone’

La major líder en el streaming nos tiene acostumbrados a una prolífica producción de géneros que tradicionalmente, siempre le han funcionado a las mil maravillas en términos de viralidad. Los thrillers misteriosos, los true crime o los dramas de época son narrativas que logran encandilar a los suscriptores a través de productos audiovisuales como Dark, El ángel de la muerte o Los Bridgerton, acumulando millones de reproducciones dentro del terminal. Pero entre todas las tipologías de historias propuestas por la compañía, existe una a la que no se le hace demasiado caso, a pesar de haber sido la protagonista de algunas de las mejores ficciones creadas por la marca. Nos referimos al western, el cual ya tiene un nuevo reclamo en formato de serie creado por Netflix: Los abandonados.

Los fanáticos de títulos como Yellowstone, Godless o Érase una vez el Oeste están de enhorabuena con el estreno de este serial de 10 episodios. Proyecto que, a diferencia de la masculinidad omnipresente habitual del género, aquí está liderado por dos actrices de reconocido prestigio televisivo; Lena Headey y Gillian Anderson. La primera fue la tiránica Cersei Lannister en Juego de Tronos, mientras que a Anderson la conocemos mayormente por haber sido Dana Scully en la mítica Expediente X, aunque años después también ha sido una referencia vital en series mediáticas a la altura de The Crown o Sex education. El reparto por supuesto, se completa con otras casas conocidas de la industria como Nick Robinson (La asistenta), Marc Menchaca (Ozark), Patton Oswalt (Magnolia), Aisling Franciosi (Juego de Tronos) y Lucas Till (X-Men: Primera generación), entre otros. Pero ¿de qué trata realmente la serie de Netflix, Los abandonados? ¿habrá segunda temporada? ¿Cuánta gente la ha visto ya?

La nueva serie estrella de Netflix: ‘Los abandonados’

Contextualizada en el Oregón de mediados del siglo XIX, Los abandonados sitúa su trama en el contexto de la disputa de tierras de dos grandes familias. Lideradas ambas, por dos imponentes matriarcas de valores completamente opuestos. Por un lado tenemos a la familia de Fiona Nolan (Headey), la cual ha vivido siempre en un rancho con diferentes huérfanos y colonos. Por otro, la señora Van Ness (Anderson), una mujer adinerada de pocos escrúpulos que hará todo lo posible por quedarse con el hogar de de Nolan y los suyos.

La serie de Netflix, explora la supervivencia de los abandonados por la justicia en el enclave de un territorio donde impera la dura realidad del salvaje oeste. Por el momento, a pesar del momentáneo éxito de Los abandonados, la plataforma de streaming todavía no ha hecho oficial el desarrollo de una segunda temporada. Eso sí, el último capítulo sugiere que la idea general de este western escrito por el creador de Sons of Anarchy, Kurt Sutter, continuará con más episodios.

Luchando contra Stranger Things

La presencia de Los abandonados en el top 10 de Netflix tiene un mérito mayúsculo. Sobre todo, teniendo en cuenta el dominio absoluto de la saga Stranger Things, con motivo del estreno de su última temporada. Actualmente, la serie de Sutter acumula 7 millones de visualizaciones en la semana que lleva disponible dentro del catálogo de la «gran N roja». Así queda por el momento, la lista viral de la compañía en la categoría de series de habla inglesa: