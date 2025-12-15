Si te gusta ‘True Detective’, esta serie de Prime Video de 8 episodios te va a encantar: una oda a los thriller policíacos

Existen algunas series que, tras un paso irregular por los medios convencionales, terminan convirtiéndose en un fenómeno de éxito sin precedentes gracias al streaming. El ejemplo paradigmático de este caso es por supuesto, La casa de papel y, sin tener una influencia internacional parecida, en los últimos días hemos podido ver como una miniserie de RTVE logra brillar con luz propia en parte por su presencia actual en la plataforma propiedad de Amazon. Por eso, si se tiene una suscripción a Prime Video, Malaka es una opción fantástica para todos aquellos amantes del thriller español.

Estrenada en TVE en septiembre del 2019 y con sólo ocho episodios, este relato criminal es el tipo de producto audiovisual de garantías para los fanáticos del género. Aquí, los acólitos de antologías como True Detective o de seriales patrias de la esencia de Entrevías o Mar de plástico, encontrarán todos las bondades de dicha tipología narrativa: asesinatos, misterios y una investigación que se vuelve cada vez más turbia.

Prime Video: ‘Malaka’, un thriller español

Con unos grandes números de audiencia en Prime Video, Malaka es un thriller español que presenta así su sinopsis central: «El cadáver de una joven aparece flotando en la Bahía de Málaga. Es Noelia, la hija de un relevante empresario local. Paralelamente, en la otra punta de la ciudad, se rompe la tregua entre las bandas que trafican con hachís. Alguien ha introducido un nuevo polen que viene dentro de lingotes dorados. El producto podría desequilibrar el mercado y hacer estallar una guerra sin cuartel. Bajo este contexto, un policía corrupto con mucha calle y una agente de élite recién llegada de Madrid se verán obligados a colaborar juntos en los dos complejos casos».

La serie, creada por Daniel Corpas y Samuel Pinazo, tuvo en su momento un gran éxito en las audiencias de la televisión pública. El estreno de su doble capítulo, por ejemplo, reunió a más de 1,8 millones de espectadores frente a la pequeña pantalla. La llegada a Prime Video de Malaka, terminó convirtiéndose en el thriller más visto de la plataforma y todavía a día de hoy, casi siete años después de su estreno, sigue siendo un contenido viral para el terminal de streaming. Una calidad innegable que parte del talento en el libreto de Corpas, quien es el responsable de haber participado en ficciones célebres de la talla de El Ministerio del Tiempo o la actual Ena.

Un reparto repleto de caras conocidas

En el casting de Malaka, encontramos en la piel de los dos principales detectives a Maggie Civantos, conocida sobre todo por Vis a vis y a Vicente Romero, secundario de lujo de producciones como Celda 211 o de la reciente y triunfal cinta criminal (también disponible en Prime), Tierra de nadie.

Tras ellos, destacan Manuel Morón, Cuca Escribano, Antonio Gil, Laura Baena, Susana Córdoba y el ganador del Goya, Salva Reina. Con una hora por episodio, Malaka es una miniserie perfecta para uno de esos maratones en los que cada capítulo te deja con ganas de más. Por el momento, la creación de Corpas y Pinazo sólo está disponible en la marca de vídeo bajo demanda propiedad de Jeff Bezos.