‘Doce citas antes de Navidad’, la miniserie de Movistar que tienes que ver antes de que acaben las fiestas: apta para románticos

Una de las series que no te puedes perder en estos días de descanso es Doce citas antes de Navidad que solo tiene 6 episodios y que puede ser una buena opción para un maratón de sillón y manta. Doce citas antes de Navidad (Twelve Dates ‘Til Christmas) es una comedia romántica navideña que está basada en el bestseller homónimo de Jenny Bayliss y cuenta la historia de Kate, una veinteañera americana que vive desde su infancia en pueblo inglés a la que su amiga Laura para que cambie su rutinaria vida, la inscribe sin avisarla en Doce citas antes de Navidad, un programa que propone experiencias románticas con el objetivo de encontrar pareja antes de las fiestas. Una emotiva comedia romántica que se estrenó en Movistar Plus+ el pasado 20 de diciembre sobre el paso del tiempo, la importancia del amor y las segundas oportunidades.

Doce citas antes de Navidad es una original serie dirigida por Emer Conroy y Megan K. Fox que ha contado como guionistas con Erin Rodman y Zac Hug. En su reparto ha contado con actores como que puede ser una buena opción para los que disfrutan con este tipo de ficciones románticas navideñas en la que sus protagonistas pueden encontrar estos días el amor y la magia. Una comedia protagonizada por la conocida actriz Mae Whitman que vivirá en solo un mes doce citas para encontrar el amor verdadero antes de Navidad.

¿De qué trata la serie Doce citas antes de Navidad?

La protagonista de esta serie es Kate, una veinteañera americana que trabaja como diseñadora textil en un tranquilo pueblo inglés en el que vive con su familia desde su infancia. Kate vive con su padre Mac que en este momento se está recuperando de una operación de cadera y está pasando por un etapa de estancamiento personal y sentimental.

Según la sinopsis oficial de esta serie «sigue a Kate, una diseñadora textil en un pueblo inglés que cuida a su padre convaleciente y sufre un bloqueo creativo, hasta que su amiga la inscribe sin saberlo en Las 12 citas de Navidad, un programa de emparejamiento con experiencias románticas que la saca de su rutina y le devuelve la ilusión por el amor, mientras su propio padre también encuentra una nueva oportunidad romántica, todo mientras la madre de Kate reaparece, complicando las cosas»,.

Todo cambia para Kate cuando Laura, su mejor amiga la inscribe sin decirle nada, a un programa de citas que promete encontrar para sus participantes pareja antes del 25 de diciembre. A partir de ese momento Kate disfrutará de 12 experiencias diferentes como un baile de época o una jornada de patinaje sobre hielo n los que tendrá que salir de su zona de confort e intentar superar sus miedos y sus inseguridades. Gracias a esta experiencia, Kate decide darle una nueva oportunidad al amor. Al mismo tiempo su padre la sorprenderá porque también comenzará una nueva relación y su vida irá poco a poco cambiando.

El reparto de esta comedia romántica

La actriz Mae Whitman protagoniza esta miniserie y da vida a Kate, una diseñadora textil que está pasando por un bloqueo creativo y que no cree en el amor. A esta actriz la hemos visto en ficciones Parenthood y Good Girls y es conocida también por su amplia experiencia como actriz de doblaje. También tiene un papel de peso el actor Julian Morris que interpreta el papel de Callum, un buen amigo de Kate por el que quizás sienta algo más. A este actor le conocemos por su trabajo en ficciones como Pretty Little Liars o New Girl. Además tiene un papel de peso en esta serie Nathaniel Parker como Mac, el padre de Kate que vive con ella mientras se recupera de una fractura de cadera. A este actor le conocemos por su trabajo en Inspector Lynley o Stardust.

También en el reparto de esta miniserie están los siguientes actores Toby Sandeman como Richard, uno de los hombres que conoce Kate por el programa de citas, Lucy Eaton como Laura, la mejor amiga de Kate y la que la inscribe sin avisar en el programa de citas, Jane Seymour como Evelyn, una viuda que inicia una relación con Mac el padre de Kate y Mary McDonnell como Delilah, la madre de Kate y ex pareja de Mac a la que hemos visto en ficciones como Battlestar Galactica o The Closer.

Además de esta serie en las plataformas de streaming se pueden ver otras ficciones románticas ambientadas en estas fechas como My Secret Santa, Love Actually, Tienes un email, Noche de fin de año, Mientras dormías, Vaya Navidades, The Holiday, Un príncipe de Navidad o Last Chrismast, entre otras muchas.