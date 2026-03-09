La serie de los creadores de ‘Roma’ que acaba de llegar a Netflix y todo el mundo dice que es buenísima

Una de las estrategias de Netflix es incorporar a su catálogo series que tuvieron éxito en televisión hace unos años y muchos de sus usuarios están desando volver otra vez. Series como Anatomía de Grey o Las chicas Gilmore nunca pasan de moda y son perfectas para disfrutarlas en cualquier momento. La última novedad es que la plataforma de la gran N roja acaba de incorporar la serie de drama policíaco El Mentalista que triunfó en la CBS desde 2008 hasta 2015. El protagonista de esta serie es Patrick Jane, papel interpretado por Simon Baker, un hombre que se hacía pasar por un médium por sus habilidades como mentalista en un programa de televisión y que acaba colaborando como consultor independiente con la Oficina de Investigación de California (CBI) en donde se incorporara en el equipo de la agente Teresa Lisbon. Patrick arrastra sus propios demonios porque un asesino en serie llamado Red John mató a su mujer y a su hijo y uno de los objetivos de su vida es encontrarle y vengarse.

La serie El mentalista ha sido creada por Bruno Heller, el responsable de otras producciones como Roma, Gotham y Pennyworth Una producción ambientada en la localidad de Sacramento que fue renovada de forma continuada por CBS hasta su séptima y última temporada. En los años en los que se emitió en esta cadena de televisión recibió nominaciones a premios como los Emmy y los Globos de Oro. La serie El mentalista se estrenó en España en La Sexta y en la actualidad se puede ver en las plataformas de streaming Netflix, a la que acaba de llegar, HBO, Prime Video y Movistar Plus+.

¿De qué trata la serie El mentalista?

El protagonista de esta serie es Patrick, un hombre que tiene unas habilidades extraordinarias de observación y trabaja como mentalista utilizando la hipnosis y otros métodos en un programa de televisión, aunque en realidad es todo es una pantomima ya que él no tiene poderes. Todo cambia para Patrick cuando en su programa de TV calumnia y se burla de un sanguinario asesino en serie conocido como Red John y este se venga matando cruelmente a su mujer y su hija. Este asesino siempre actúa del mismo modo ya que cuando termina dibuja una cara con la sangre de sus víctimas utilizando un guante y extendiéndola con solo tres dedos, siempre en el sentido de las agujas del reloj.

Patrick para recuperarse de esa terrible pérdida ingresa en un hospital psiquiátrico y cuando termina el tratamiento acude a la Oficina de Investigación de California (CBI) para obtener información sobre el caso Red John. Allí conoce a la agente Teresa Lisbon, que sorprendida por sus habilidades, le propone que colabore como asesor en la Oficina de Investigación de California (CBI) para resolver asesinatos. El equipo al que se incorpora está formado por la agente Teresa Lisbon y un equipo formado por Kimball Cho, especialista en interrogatorios, Wayne Rigsby y Grace Van Pelt. Al mismo tiempo Patrick Jane intentará descubrir un asesino en serie que cree que es el responsable de la muerte de la esposa y su hija.

El reparto de este thriller psicológico

Los protagonista de esta serie son el mentalista Patrick Jane, papel que interpreta el actor Simon Baker, y la agente Teresa Lisbon, a la que da vida la actriz Robin Tunney la estricta jefa de la unidad del BIC. También están en la unidad del BIC a cargo de Lisbon los actores Tim Kang que da vida a Kimball Cho, Wayne Rigsby a Owain Yeoman y Grace Van Pelt a Amanda Righetti. Además el actor Xander Berkeley interpreta el papel del sanguinario asesino Red John.

También en el reparto de la serie El mentalista están los actores Emily Swallow que da vida a Kim Fischer, un agente especial del FBI, Rockmond Dunbar a Dennis Abbott, otro agente especial del FBI y Joe Adler a Jason Wylie y Josie Loren a Michelle, entre otros.

El mentalista es una buena serie para los que están buscando una ficción que combina el drama personal del protagonista con la investigación criminal. Un thriller psicológico en el que destaca la inolvidable interpretación del actor Simon Baker con el que se convirtió en uno de los más conocidos cuando se emitía en la cadena CBS. En 2001 ya había sorprendido a sus seguidores con su papel de Nick Fallin en la serie El Guardián.

Una de las razones del éxito de El mentalista puede ser la combinación de la investigación de diferentes casos con el grupo de Lisbon y su drama personal por la muerte de su mujer y su hijo. Su objetivo de encontrar al asesino Red John y de vengarse se convierte en el motor de toda la serie. La serie El mentalista cuenta con 7 temporadas y 151 episodios de unos 45 minutos aproximadamente y puede ser una buena opción para los que quieran disfrutar de un interesante thriller psicológico.