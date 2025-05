La serie de Prime Video que tienes que ver si te gustan las ‘Chicas Gilmore’: engancha y es mucho mejor

El terreno ficcional de la pequeña pantalla nos está dejando grandes joyas audiovisuales este año en el streaming. Disney + nos ha brindado recientemente la nueva y valorada temporada de Andor, mientras HBO hacía lo propio continuando la historia de Ellie y Joel en The Last of Us 2. Sin embargo, el mundo de las series no vive sólo de grandes continuaciones. Pues sin todavía haber alcanzado el equinoccio del 2025, varios debuts estimulantes en las diferentes plataformas han terminado de hacer gala de la buena salud que profesa el formato. Apple TV + nos regaló la fantástica The Studio y Netflix ha cambiado para siempre la industria del entretenimiento en Argentina mediante la adaptación de El Eternauta. Por eso, nuestra recomendación de hoy no es otra que una reciente serie de Prime Video que ha pasado un tanto desapercibida: Estrella. El estreno perfecto de una ficción ideal para aquellos que crecieron con series de los 2000 como Las chicas Gilmore y que nos transporta a historias otrora del impacto cultural de Fama (1982), donde el baile funcionaba como un hilo conductor para expresar los deseos y frustraciones de los personajes protagonistas.

De producción norteamericana, Estrella aterrizó como serie en Prime Video el pasado 24 de abril. Obteniendo grandes criticas por parte de la prensa especializada y lanzando sus ocho episodios de golpe, a diferencia de la emisión semanal ofrecida habitualmente por la marca fundada por Jeff Bezos. La comparación con esa naturaleza narrativa dentro de su planteamiento y el recuerdo a Las chicas Gilmore tiene todo el sentido del mundo ya que comparten a los mismos creadores. Detrás de la concepción de Estrella encontramos a Amy Sherman-Palladino y su marido, Daniel Palladino, quienes además se han encargado de dirigir los capítulos de la serie a partir de un guion original de Dany Héricourt, debutante en el campo del libreto. Los Palladino, aparte de haber sido responsables de la historia protagonizada por Lauren Graham y Alexis Bledel, ya brillaron en 2017 con la creación de La maravillosa Sra. Maisel, otra serie de Prime video con la que conquistaron certámenes relevantes como los Globos de Oro o los premios Emmy. Pero, ¿Cuál es la sinopsis de la que parte esta trama centrada en el mundo del ballet?

‘Estrella’: sinopsis y reparto

En Estrella, los protagonistas son los miembros de dos compañías de ballet de renombre mundial, ubicadas una en París y otra en Nueva York. Ambas viven una profunda crisis económica que podría llevar a que tuviesen que cerrar sus respectivos centros ante la amenaza de la quiebra. Como última medida que pueda evitar esto, deciden intercambiar a sus bailarines más talentosos para enfrentar los desafíos y las oportunidades que ofrece esa inusual estrategia de reclamo.

Por supuesto, en esta serie de Prime Video los protagonistas son los bailarines, coreógrafos y todo el personal artístico que rodea a las compañías, abordando los conflictos internos de los mismos y los problemas que tienen para adaptarse a un nuevo ecosistema artístico y en general a la diferentes culturas que despiertan ambos países. La confianza del estudio con Estrella es tal que desde Amazon firmaron la renovación por una segunda temporada, antes incluso del estreno de la primera. Con sus capítulos de casi una hora, la ficción se ha convertido en una apuesta adictiva dentro de un género no demasiado concurrido en la era del drama y de las series en clave de thriller que vivimos en la actualidad.

Comandando el reparto encontramos a Luke Kirby (Glass) o a figuras del cine europeo reconocibles de la talla de la francesa Charlotte Gainsbourg (Melancolía) o el actor del remake de West Side Story (2021), David Alvarez. En el resto del casting principal podemos encontrar a Lou de Laâge (Golpe de suerte), Gideon Glick (Historia de un matrimonio) y a Yanic Truesdale (El idiota preferido de Dios)

La serie de Prime Video: sorpresa del año

Con poco ruido en su llegada al streaming, la valoración de la crítica general ha sido muy positiva respecto al desempeño de Estrella. Una de esas series que poco a poco, se van haciendo con el cariño de la audiencia. Su repercusión y nivel de aceptación es tan grande que de momento, mantiene un 86% de reseñas positivas en webs como Rotten Tomatoes.

Es la alternativa perfecta a la severidad temática que manejan la mayoría de los seriales actuales. Porque a Estrella no le falta su punto de drama, pero del mismo modo funciona como una comedia fantástica , gracias a la escritura de un guion preciso y a unas excelentes interpretaciones que llevarán al espectador a enamorarse de sus talentosos personajes.