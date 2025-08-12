‘Alien: Planeta Tierra’: tráiler, reparto y sinopsis de la esperada serie que aterriza en Disney Plus

Star Wars, Indiana Jones, el desgaste actual de Marvel…a Disney no parece haberle ido demasiado bien últimamente con el desarrollo de las propiedades intelectuales agrupadas bajo su modelo de negocio. Salvo claro está, una excepción: la franquicia del terrorífico xenomorfo. Por ello, los fans de la criatura creada por H.R. Giger están de enhorabuena, gracias al estreno inminente de Alien: Planeta Tierra. La primera serie de la franquicia que buscar calibrar el éxito en la pequeña pantalla, tras el gran fenómeno que supuso el paso por los cines de la precuela, Alien: Romulus. Pero ¿de qué trata esta nueva ficción? ¿cómo se conecta con la franquicia original? ¿cuántos capítulos tendrá la primera temporada?

Lo primero que debemos saber, con todas las entregas de la saga estrenadas en los últimos 15 años es dónde se sitúa cronológicamente Alien: Planeta Tierra. Pues bien, al igual que sucedió con Romulus, el showrunner Noah Hawley ha querido ubicar la historia lo más cerca posible de la Alien original que dirigió Ridley Scott. Concretamente en el año 2120, dos años antes de los acontecimientos de que la Capitana Ripley y la Nostromo aprendiesen de buena fe el significado del claim comercial de la cinta primigenia; «En el espacio nadie puede oír tus gritos». Aunque en realidad, aquí el problema reside en la llegada del monstruo a la versión futurista de nuestro planeta. Una ubicación inédita para el Alien y un punto de partida realmente amenazante para los soldados encargados de investigar a la misteriosa nave estrellada contra la Tierra.

¿De qué trata ‘Alien: Planeta Tierra’?

La sinopsis oficial es la siguiente: «Cuando una misteriosa nave se estrella contra la Tierra, una joven y un variopinto grupo de soldados hacen un terrible hallazgo que los pone cara a cara con la mayor amenaza que ha visto nunca el planeta. Buscando supervivientes entre los restos de la colisión, el equipo se da de bruces con un depredador letal, intentando sobrevivir. Sin embargo, las decisiones relacionadas con el descubrimiento podrían cambiar el futuro de la Tierra tal y como la conocen».

En el elenco protagonista encontramos a la actriz Sydney Chandler (Pistol), quien da vida a la protagonista Wendy. La primera conciencia humana que se ha transferido a un cuerpo sintético. Después, en la labor de mentor encontramos a Kirsh, otro sintético que guía a Wendy y que está interpretado por Timothy Olyphant (Justified). Por otro lado, encontramos a Alex Lawther (Black Mirror) es «Hermit», el hermano mayor de Wendy que ahora es soldado y Samuel Blenkin (La crónica francesa) como Boy Kavalier, un niño prodigio creador de la Prodigy Corporation, una de las cinco empresas más importantes del mundo. Por último Essie Davis, Babou Ceesay, Adarsh Gourav, Moe bar-El, David Rysdahl y Kit Young completan el elenco secundario.

¿Cuándo se estrena?

Alien: Planeta Tierra emitirá sus dos primeros episodios en Disney Plus, el próximo 13 de agosto. Los seis capítulos restantes debutarán uno a uno en la plataforma de la casa del ratón.

¿Qué dice la crítica?

Por el momento, las primeras reseñas de la ficción son muy positivas. Con un 94% de reseñas positivas, el proyecto ha sorprendido a la prensa especializada convirtiéndose en una de las grandes apuestas seriéfilas que le quedan a este 2025.