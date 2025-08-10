DC vence a Marvel en la cartelera veraniega: ‘Superman’ fulmina a ‘Los 4 Fantásticos’

Por fin, tras años al rebufo de su máxima competidora, DC acaba de lograr una victoria apremiante contra Marvel: Superman ha vencido a Los 4 Fantásticos en la cartelera estival. Llevábamos advirtiendo hace varios meses que la taquilla veraniega de este 2025, iba a suponer un punto de inflexión en el género de los superhéroes. O ambas apuestas arrasaban o una de ellas se imponía a la otra. Claro está, la opción de ver dos fracasos hubiese sentenciado los cimientos de una tendencia comercial que lleva más de una década imperando en la industria y entre las dos, nos encontramos con un binomio temático que ha generado casi 960 millones de dólares en el box office mundial.

La dos eran reboots más que esperados. Por un lado, la familia superheroica de Reed Richards regresaba a las manos del estudio casi siete años después de la compra de la 21st Century Fox a manos de Disney. Por el otro lado, el hombre de acero recibía un nuevo reinicio de la mano de un ex de Marvel, James Gunn. Quien además lidera junto a Peter Safran, todo un futuro cosmos de nuevas producciones que parten de la presentación y piedra angular de este nuevo símbolo de esperanza encarnado por David Corenswet. Al final el particular duelo-a falta de cerrar el dúo su paso por salas-se ha resuelto con unos 569 millones de dólares para Superman, mientras que por el momento y tras tres semanas en los cines, Los Cuatro Fantásticos: Primeros pasos sólo han logrado aunar unos 390 millones de dólares para las arcas de la casa de las ideas.

¿Ha fracasado entonces la cinta liderada por Pedro Pascal? Según Bob Iger, CEO de Disney, no. Pero el filme no va a obtener ganancias y a nadie se le escapa que dentro de la compañía aspiraban al menos, a conseguir unos números bastante más próximos a la barrera de los 1.000 millones. Porque para más inri, las dos han contado con presupuestos de 200 millones, cuya obligatoria campaña de marketing prácticamente sitúa a la una y la otra con un coste de producción final que posiblemente ronde los 400 millones de dólares.

‘Superman’ vence a ‘Los 4 Fantásticos’

En Warner Bros. Discovery. por supuesto, están muy ilusionados con el futuro del nuevo DCU (Detective Comics Universe). Y si esto de paso sirve para derrotar a su archienemiga empresarial, pues mejor que mejor.

Así, David Zaslav (máximo dirigente del estudio) ha confirmado recientemente vía Variety que Gunn, ya prepara «una nueva película sobre la Superfamilia». Sin especificar no obstante, si hablaba de una Superman 2 o otro título derivado. Mientras, Marvel se tomará un gran descanso hasta su siguiente proyección cinematográfica. Spider-Man: Brand New Day no llegará a las salas hasta el 32 de julio de 2026 y Vengadores: Doomsday no hará lo propio hasta el 18 de diciembre del mismo año.

Las dos: derrotadas por dinosaurios

En medio de su batalla particular, tanto Superman como Los 4 Fantásticos: Primeros pasos han sido vencidas por Jurassic World: El renacer, cuyo paso por la taquilla le ha supuesto a Universal Pictures unos 772 millones de dólares.

Habrá que espera al próximo año con el estreno de Supergirl: Woman of Tomorrow para saber, si el futuro de DC es tan luminoso como parece.