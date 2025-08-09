Esto es lo que ha ganado Pedro Pascal con ‘Los 4 Fantásticos’: una brecha económica para Marvel

Los últimos resultados de Marvel en la taquilla dejan una situación alarmante: las películas de superhéroes ya no son un reclamo masivo para la audiencia. Pero el mayor hándicap pasa por la idea de que este desapego cultural ya no es una cuestión de un deterioro en la calidad de los proyectos. La casa de las ideas ya no se puede amparar en echarle la culpa a la prensa especializada de sus bajos números en el box office (como ya hizo con Ant-Man y la Avispa: Quantumanía o Capitán América: Brave New World). Porque ciertamente, el estudio ha logrado revertir esa tendencia peyorativa, apoyada en gran parte en estrellas como Florence Pugh en Thunderbolts o Pedro Pascal en Los 4 Fantásticos: Primeros pasos. Sin embargo, la presencia de estos tótems cinematográficos tiene un coste desorbitado, llevando a que el último sueldo del actor chileno funcione casi como una retribución financiera suicida en un modelo de negocio de capa caída.

Mires donde mires, el intérprete de 50 años es una tendencia inquebrantable dentro y fuera de la gran pantalla. La fama le llegó algo tarde, pero ahora parece el yerno, hijo y padre ideal. Desde el agente Peña de Narcos al valeroso y vengativo Oberyn en Juego de Tronos. Siendo a su vez, el personaje más querido de The Last of Us y el meocional guerrero Din Djarin en The Mandalorian. No obstante, su último salto mediático es con diferencia, el punto de inflexión en el cine comercial más grande de su carrera. Y por supuesto, eso conlleva una consecuente suma de dinero. Así, según una importante revista internacional, Pedro Pascal ha cobrado unos 10 millones de dólares por ser Reed Richards en Los 4 Fantásticos: Primeros pasos.

Pedro Pascal y ‘Los 4 Fantásticos’

Con dicha suma, Pedro Pascal estaría marcando con Los 4 Fantásticos un hito en Marvel. El cual además, consagraría el cambio de estrategia reciente de la major. Pues es cierto que otros actores como Chris Hemsworth o Chris Evans llegaron a cobrar hasta 20 millones por Vengadores: Endgame. Pero esa era la cima y conclusión de todo un conglomerado de largometrajes y no la primera cinta de un reboot. De hecho, el australiano cobró 150.000 dólares por la primera Thor, mientras que Evans tuvo un sueldo de 300.000 dólares en Capitán América: Primer Vengador.

Eso sí, a diferencia de la vieja guardia de los Vengadores, Pascal ya era una auténtica estrella en el audiovisual. Y esa es precisamente la fórmula con la que la compañía quiere combatir la falta de reclamo y la caída en la venta de entradas: contratar a estrellas consolidadas para papeles memorables.

¿El problema? Con un presupuesto de 200 millones, Los 4 Fantásticos: primeros pasos lleva recaudados unos insuficientes 385 millones de dólares. La productora va a salvarse de perder dinero como tal, aunque no encontrará grandes beneficios en una película en la que el equipo del productor Kevin Feige tenía puestas grandes esperanzas para la presente cartelera estival.

Una gran brecha con DC

La nómina de Pascal en Marvel, como reza la noticia publicada originalmente por Men’s Health, contrasta significativamente con lo que cobraron en Superman, los tres primeras espadas del título dirigido por James Gunn. David Corenswet (Superman) y Rachel Brosnahan recibieron 750.000 dólares cada uno, mientras que Nicholas Hoult (Lex luthor), logró un trato significativamente mejor dada su relevancia en la industria, ganando 2 millones conforme a los datos revelados por el medio Puck News. Tres sueldos que ni siquiera alcanzan para llegar a la mitad de lo retribuido al intérprete iberoamericano favorito de las redes sociales.

Próximamente a Pascal podremos verlo en Materialistas, mientras que el 12 de septiembre estará presente en Eddington, lo nuevo del cineasta Ari Aster.