Marvel confía en ‘Los 4 Fantásticos’ a pesar de su fracaso: Disney se la juega con ‘Vengadores: Doomsday’

Todo apuntaba a que esta cartelera veraniega sería un salvavidas para el cine de superhéroes. DC iniciaba su nuevo universo cinematográfico en la gran pantalla con Superman, mientras Marvel estrenaba el reboot de la familia superheroica liderada por Pedro Pascal y Vanessa Kirby. Pero, desgraciadamente para el género y aunque el reinicio del hombre de acero ha sobrevivido económicamente a sus polémicas, ambas han sido derrotadas por Jurassic World: El renacer, cuyo desempeño en la taquilla va camino de alcanzar los 770 millones de dólares. Sin embargo de las dos acometidas del mundo de las viñetas, la peor parada ha sido Los 4 Fantásticos: Primeros pasos, la cual se ha mostrado como un fracaso financiero que a Marvel por el momento, no parece preocupar demasiado.

Habiendo recaudado ya 378 millones de dólares en el box office, la producción de los personajes creados por Stan Lee y Jack Kirby no sentirán la presión de generar pérdidas para el estudio. No obstante, todo indica la llegada al menos de unos 550-600 millones que justifiquen la generosa inversión de 200 millones de dólares de presupuesto que tenía de inicio el proyecto dirigido por Matt Shakman. Y eso que en realidad en su estreno, el relanzamiento de la propiedad intelectual tuvo un gran comienzo en la cartelera, acumulando 125 millones de dólares en el primer fin de semana. Pero fue entonces cuando en su segunda ventana de exhibición, el interés se desplomó, cayendo un 66% la venta de entradas. Un precipicio no tan abismal como el de The Marvels (bajó un 78%), aunque preocupantemente cercano a lo que sucedió con Capitán América: Brave New World (bajó un 68%). Eso sí, a pesar de los decrecientes resultados de sus apuestas audiovisuales, el CEO Bob Iger, se mostró positivo en la última presentación de resultados de la compañía.

‘Los 4 Fantásticos’: ¿fracaso para Disney?

Como cada trimestre, Iger salió a sintetizar frente a los socios, los resultados de Disney en los últimos tres meses. Comenzando por aclarar a los medios que la marca no tiene una prioridad de producción con las franquicias establecidas. Declaraciones discordantes con el futuro de una major que en el futuro más inminente estrenará películas como Ponte en mi lugar de nuevo, Zootrópolis 2, Tron: Ares o Avatar: Fuego y ceniza.

Pero claro, según Iger la familia superheroica de Reed Richards cuenta como una IP nueva para el estudio de Mickey Mouse:

«Cuanto más encontremos y desarrollemos material original, mejor (…) Aunque por ejemplo, ya ha habido películas de Los Cuatro Fantásticos, consideramos la que hicimos como material original en muchos sentido, porque estamos presentando esos personajes a personas que no los conocen en absoluto», le declaraba Iger a Variety.

El futuro: ‘Vengadores: Doomsday’

Sea como fuere, en Marvel consideran que Los 4 Fantásticos no ha sido un fracaso, pues el objetivo era simplemente el de introducir a los personajes en el UCM. Pero a nadie se le escapa que en el estudio esperaban por lo menos, alcanzar unas cifras de taquilla que oscilasen entre los 700 y los 900 millones de dólares o eso parecía visto el casting de estrellas escogido para los cuatro protagonistas.

Iger confía en que la IP se revalorice tras Vengadores: Doomsday, elevando la importancia en el ecosistema de personajes para Richards, Ben Grimm y Sue y Johnny Storm y validando una futura secuela que sí culmine con un pelotazo taquillero. Independientemente de ello, no volveremos a ver al cuarteto de héroes hasta el 18 de diciembre de 2026, fecha programada para el nuevo enclave cinematográfico de Los Vengadores.