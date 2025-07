Pedro Pascal confirma lo que se sospechaba sobre sus raíces: «Mi sangre es del norte de España»

Pedro Pascal se ha convertido en uno de los actores preferidos de muchos espectadores. Al actor le conocemos por sus papel es del príncipe Oberyn Martell en la serie Juego de tronos (2014), de Javier Peña en Narcos (2015–2017) y de Joel Miller en The Last of Us (2023–2025). Ahora vuelve a estar en el candelero porque el actor chileno va a meterse en la piel de Reed Richards o ‘Míster Fantástico’ en Los Cuatro Fantásticos: Primeros Pasos, la nueva película de de Marvel Studios que llegará a los cines de España el próximo 24 de julio. Pedro Pascal ha sorprendido a todos sus seguidores en el estreno mundial de la cinta en Londres al confesar que se sintió como en casa en el rodaje en Oviedo porque su sangre es del norte de España. Aunque el actor nació en Chile, tiene un abuelo vasco y una abuela mallorquina y parte de su familia vivió en nuestro país durante su juventud.

En noviembre de 2024 el equipo de la película que dirige Matt Shakman (Bruja Escarlata y Visión, The Boys) se trasladó a Oviedo para transformar para esta increíble cinta el Palacio de Exposiciones y Congresos de la ciudad, conocido por su diseño vanguardista diseñado por el arquitecto Santiago Calatrava, en la sede de las Naciones Unidas. Durante el rodaje en la capital asturiana el actor Pedro Pascal explicó que se había sentido muy cómodo en Oviedo, como en casa porque su sangre es del norte de España. El objetivo de esta película es hacer una adaptación digna de los cómics de Los Cuatro Fantásticos creados por Stan Lee y Jack Kirby en 1961.

El rodaje ha tenido lugar en la localidad inglesa de Durdle Door en Dorset y, además de en el Palacio de Congresos en Oviedo, donde se ha recreado la sede de las Naciones Unidas, también se han rodado escenas en la mina inglesa de Middleton en Derbyshire Dales.

¿Qué pasa en la película Los Cuatro Fantásticos: Primeros Pasos?

La idea de esta película nació de 20th Century Fox después del fracaso de Los Cuatro Fantásticos (2015), pero Disney no anunció el proyecto hasta 2020. Los Cuatro Fantásticos: Primeros Pasos ha sido producida por Marvel Studios y distribuida por Walt Disney Studios Motion Pictures. El director Matt Shakman comenzó su trabajo a partir de un guion del equipo de Jeff Kaplan e Ian Springer, Josh Friedman, Cameron Squires, Eric Pearson y Peter Cameron y cuenta cómo los Cuatro Fantásticos deben proteger su mundo retrofuturista inspirado en los años 60 del ser cósmico devorador de planetas Galactus.

Según la sinopsis oficial de la película: «Ambientada en el vibrante telón de fondo de un mundo retro-futurista inspirado en los años 60, presenta a la Primera Familia de Marvel mientras se enfrentan a su desafío más terrorífico hasta la fecha. Obligados a equilibrar sus roles como héroes con la fortaleza de su vínculo familiar, deben defender la Tierra de un dios espacial voraz llamado Galactus y su enigmático Heraldo, Silver Surfer. Y si el plan de Galactus de devorar todo el planeta y a todos en él no fuera lo suficientemente malo, de repente se vuelve muy personal».

El reparto de esta serie fantástica

El actor Pedro Pascal da vida a Reed Richards o ‘Míster Fantástico’, un científico muy inteligente que es el líder de los Cuatro Fantásticos y cuenta con el poder de estirar cualquier parte de su cuerpo a grandes distancias. Además del actor Pedro Pascal, pasearon por las calles de Oviedo los actores Vanessa Kirby que da vida a Susan, La Mujer invisible, Ben Grimm a La Cosa y Joseph Quinn a Johnny Storm.

La Mujer invisible es la esposa de Reed, la hermana de Johnny y la directora de la Future Foundation que lucha por la paz global. Jonny Storm o la Antorcha humana, es el hermano de Susan y puede sumergirse en el fuego y volar y La Cosa es un ex astronauta cuya piel se ha transformado en una capa de roca naranja y cuenta con una fuerza y durabilidad sobrehumanas,

Además, en el reparto están también los actores Julia Garner que da vida a Shalla-Bal / Silver Surfer, Natasha Lyonne , Paul Walter Hauser a Harvey Elder / Hombre Topo, el gobernante de Subterranea y Ralph Ineson a Galactus, un enorme ser cósmico que consume la fuerza vital de los planetas.

Todos los seguidores de las producciones de Marvel están esperando con ilusión el estreno de en Los Cuatro Fantásticos: Primeros Pasos el próximo 24 de julio. Está claro que esta nueva película de Marvel se va a convertir en uno de los estrenos más taquilleros del verano y las expectativas de sus seguidores están muy altas. Por ahora se tienen que conformar con el tráiler de la película en la que ya vemos que lo más seguro será que Matt Shakman, que ya nos sorprendió con la genial The Boys, no nos defraude.