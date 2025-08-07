Bombazo: Íñigo Martínez abandona el Barcelona para fichar por el Al-Nassr

Íñigo Martínez acaba de abandonar la disciplina del Barcelona para fichar por el Al-Nassr tras una operación relámpago. El club saudí le ha elegido como sustituto para Aymeric Laporte y ve en el central culé un sustituto de garantías con la que cubrir la retaguardia del equipo donde forman dupla atacante Cristiano Ronaldo y Joao Félix.

El central vasco, de 34 años, ha sellado el último gran contrato de su carrera deportiva y liberará un salario de 14 millones en el club culé. Su salida facilitaría en buena medida las inscripciones que tan de cabeza están trayendo al Barcelona en los últimos días con el caso Ter Stegen en pleno auge. Joan García y Marcus Rashford respiran tranquilos, aunque a efectos de fair-play sólo podrán usar 12 millones, insuficientes para inscribir a ambos.

Especialmente sensible era la situación en la portería azulgrana donde a día de hoy el único portero inscrito es el guardameta Iñaki Peña. El hecho es que la salida de Íñigo Martínez supone un duro mazazo en los planes de Hansi Flick al haber sido el defensa vasco el mejor en asimilar sus conceptos de la defensa adelantada y el fuera de juego.

El central, además, no deja ninguna cantidad en concepto de traspaso y se marcha con la carta de libertad, tal y como informó Mundo Deportivo. El jugador pondrá rumbo a Arabia esta misma semana dejando un enorme vacío en la defensa culé. Ya fue extraña su no presencia en el último partido de la pretemporada ante el Daegu en Korea y ahora esta situación aporta algo más de luz.

Íñigo Martínez llegó al Barcelona en 2023 tras abandonar el Athletic de Bilbao y firmó por dos temporadas. El 13 de marzo de 2025 renovó su contrato hasta 2026 gracias a una cláusula de su contrato que le permitía la ampliación en caso de jugar más del 60% del total de los partidos del club. El futbolista, al ser indiscutible para Íñigo Martínez, logró dicho objetivo y aspiraba a renegociar este año otra vez su contrato. Ahora los millones saudíes han cambiado por completo el decorado permitiendo las inscripciones en el Barcelona.