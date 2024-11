El Al-Nassr no cede por Laporte: «30 millones o se queda»

El Al-Nassr no está dispuesto a rebajar sus pretensiones para dejar salir a Laporte al Real Madrid en el mercado de enero. El club propiedad del fondo del gobierno de Arabia Saudí exige 30 millones de traspaso para dejar salir al internacional español y en las oficinas de Valdebebas insisten en que no van a llegar a esa cifra.

Así lo adelantó en exclusiva Eduardo Inda en El Chiringuito de Jugones: «El Real Madrid insiste, pero los saudíes siguen pidiendo 30 millones, que es lo que costó Laporte». «El futbolista pide una prima de fichajes de 6 millones y un salario neto de 8 millones, lo cual creo que es una operación destinada al fracaso», añadió el director de OKDIARIO. «Creo que es un error, porque por mucho que gane en Arabia, jugar en el Real Madrid es para toda la vida», concluyó.

El caso Laporte parece estancado. A pesar de que el central internacional español está como loco por fichar por el Real Madrid, el Al-Nassr, club propietario de sus derechos, no quiere dar su brazo a torcer para dejar salir a un futbolista por el que pagó hace año y medio 27 millones de euros al Manchester City. «O Laporte trae 30 millones o se queda aquí», es la postura que mantiene el club propiedad del PIF, el fondo soberano de Arabia Saudí.

No va a ser fácil convencer al club que inició la revolución del fútbol saudí con el fichaje de Cristiano Ronaldo (y más que al club al propio gobierno de Arabia Saudí) para que rebaje sus pretensiones por Aymeric Laporte. Porque el Al-Nassr es un club estado sujetado nada más y nada menos que por Arabia Saudí, uno de los países más ricos del mundo que ha decidido convertir el deporte en su manera más directa de blanquear un régimen de cuestionables principios.

Laporte piensa en blanco

Por Laporte, desde luego, no va a quedar. El pasado 12 de noviembre el propio Eduardo Inda ya adelantó en El Chiringuito que el central está dispuesto a bajarse el sueldo considerablemente para jugar en el Real Madrid. «Laporte gana 20 millones netos por temporada y me dicen que estaría dispuesto a rebajar su ficha hasta los 5 o 6 millones al año», aseguró el director de OKDIARIO en el programa de Pedrerol.

Laporte, aunque lo diga en público con la boca pequeña, ya ni siquiera oculta su deseo de regresar de Arabia y si puede ser al Real Madrid, mejor que mejor. «Mi idea de volver a Europa está ahí porque toda mi familia está en Europa. El interés del Real Madrid suena bien y, obviamente, escucharía la llamada porque no se desprecia a un equipo como el Real Madrid», aseguró el central internacional español la semana pasada en una entrevista en los micrófonos de El Larguero.

Aunque oficialmente el Real Madrid lo niega, la realidad es que el fichaje de un defensa en el mercado de invierno se ha convertido casi en una cuestión de estado en la casa blanca. Sin Carvajal ni Militao hasta la próxima temporada, con Alaba sin fecha para volver tras un año de baja y con Rüdiger como único central de la primera plantilla disponible, Ancelotti está muy corto de efectivos para componer una defensa que ha sembrado dudas durante toda la temporada tras haberse convertido la pasada campaña en el sostén del equipo.

La cruda y dura realidad para Ancelotti es que el Real Madrid, a día de hoy, sólo cuenta con un central sano en la plantilla, Antonio Rüdiger, porque David Alaba no volverá a jugar como pronto hasta después de navidades, Militao dice adiós hasta la próxima temporada y Vallejo sólo es un número y una taquilla ocupada en la plantilla del Real Madrid, pero no cuenta ni siquiera para saltar al campo en una situación de emergencia como se comprobó en el partido frente a Osasuna cuando Carletto, tras la lesión de Militao, optó por hacer debutar al canterano Raúl Asencio antes que meter al central zaragozano.

Ancelotti quiere a Laporte

Ancelotti no alza la voz en público y prefiere alinearse con las tesis del club, que insiste en que no van a hacer fichajes en el mercado invernal, pero en privado el entrenador italiano ya ha manifestado al Real Madrid que la necesidad de tener al menos un central o un lateral derecho más en la plantilla no es un capricho sino una urgencia. «Si no viene ningún defensa en enero, vamos a estar muy justos con lo que tenemos», ha comentado el técnico italiano en las reuniones de planificación que ha mantenido con la cúpula del club blanco.

Laporte ya no puede hacer más para jugar en el Real Madrid. Al contrario. Ahora la pelota está en el club blanco, que debe mover ficha si realmente entiende que el internacional español es el jugador ideal para apuntalar una defensa que ha perdido a dos de sus pilares más importantes (Carvajal y Militao) y que empieza a hacer tambalearse la estructura de un equipo mastodóntico que puede caerse por la base.