Convocatoria del Real Madrid contra el Oviedo: Rüdiger regresa a una lista en la que sigue Thiago

La convocatoria del Real Madrid para el encuentro correspondiente a la segunda jornada de Liga tiene como gran novedad el regreso de Antonio Rüdiger. El alemán vuelve a una lista tras haber cumplido la sanción de seis partidos que arrastraba de la pasada temporada por los actos cometidos en la final de la Copa del Rey ante el Barcelona en Sevilla.

Por otro lado, hay que destacar que Thiago Pitarch continúa en dinámica del primer equipo y, por lo tanto, vuelve a estar en la convocatoria del Real Madrid para el encuentro contra el Oviedo. El centrocampista estará a las órdenes de Xabi Alonso, al menos mientras dure la baja de Jude Bellingham, operado del hombro.

Para este encuentro, Xabi Alonso no podrá contar con cuatro jugadores: Bellingham, que sigue recuperándose de la lesión por la que tuvo que ser intervenido, además de los lesionados Camavinga, Endrick y Mendy.

Al Tartiere, 23 años después

El Real Madrid regresa al Carlos Tartiere para disputar un partido oficial 22 años y 10 meses después. La larga travesía del Oviedo alejado de la Primera División ha impedido que en la capital del Principado se viviese un choque así. La última vez fue el 6 de noviembre de 2002, cuando ambos equipos se midieron en los dieciseisavos de final de la Copa del Rey. Los madridistas vencieron 0-4 a un conjunto que entonces militaba en Segunda.

En total, Oviedo y Real Madrid se han enfrentado en 43 partidos en el Carlos Tartiere, con un balance de 11 victorias asturianas, 20 triunfos madridistas y 12 empates. En Liga, no se ven las caras desde el 10 de junio de 2001, cuando firmaron tablas (1-1).

El Real Madrid llega a este partido tras imponerse 1-0 a Osasuna el pasado martes en la primera jornada de Liga en el Santiago Bernabéu. Por su parte, el Oviedo, en su regreso a la máxima categoría, cayó 2-0 ante el Villarreal en La Cerámica.

Convocatoria del Real Madrid