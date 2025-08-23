Krämer se pierde el Eurobasket y llegará a tope al inicio del Real Madrid de Scariolo

David Krämer se pierde el Eurobasket 2025 con Alemania. El nuevo fichaje del Real Madrid no podrá estar finalmente en el torneo de selecciones por una lesión muscular que ya le impidió jugar el pasado jueves en el Movistar Arena contra España. Tampoco lo hará este sábado en Colonia (19:00 horas), día en el que se ha conocido su baja definitiva, una ausencia muy sensible para su país al tratarse de su mejor suplente y un genial tirador.

Krämer ya se quedó sin puesta en escena ante el público de su nueva casa, el Palacio de los Deportes de Madrid, y lo más duro es que tampoco estará en el Eurobasket. En el Movistar Arena no se vistió de corto y este sábado será su última vez con Alemania antes de que los de Álex Mumbrú zarpen hasta Tampere para disputar la fase de grupos del campeonato.

El ex jugador de La Laguna Tenerife, eso sí, llegará a tope para el inicio de temporada del Real Madrid de Sergio Scariolo y habiéndose confirmado su ausencia en el Eurobasket se espera que pueda entrenarse a partir de las próximas semanas con el foco puesto en la Supercopa del 27 y 28 de septiembre en el Martín Carpena de Málaga.

El Real Madrid consensuó con el jugador que lo más positivo para ambas partes era que sacrificase su participación en el Eurobasket y finalmente Krämer, tras estar en la capital el pasado jueves, ha aceptado la propuesta del club. El alero fue parte de la Alemania campeona del mundo en 2023 de la mano de Gordon Herbert.

Alemania, al Eurobasket sin Krämer

De esta forma, Alemania saldrá a este último amistoso contra España con lista definitiva de 12 jugadores, ya sin Krämer: Isaac Bonga, Oscar Da Silva, Tristan Da Silva, Justus Hollatz, Leon Kratzer, Maodo Lo, Andreas Obst, Dennis Schröder, Daniel Theis, Johannes Thiemann, Johannes Voigtmann, Franz Wagner y Nelson Weidemann. La campeona del mundo ganó a la selección en Madrid por la mínima en la prórroga en un partido apasionante en el que los de Scariolo dieron un recital de resistencia.

El Real Madrid cuenta con varios jugadores que habrían estado en el Eurobasket, pero que por lesiones o motivos personales se lo pierden. Comenzando por quienes ya no están, Dzanan Musa o Eli Ndiaye, desde Alberto Abalde hasta ahora Krämer la lista se ha visto reducida. Usman Garuba también se lo pierde porque va a ser padre o Mario Hezonja tras caer Croacia en el clasificatorio. Quienes sí lo jugarán son otros dos fichajes: Theo Maledon y Gabriele Procida.