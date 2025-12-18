El Real Madrid reacciona en el último cuarto para vencer a un combativo Paris Basketball

El Real Madrid despertó en el último cuarto ante un Paris Basketball que vendió cara su piel (95-90) y amenazó con volver a sorprender como en el último Play-In. Los locales recuperaron la senda de la victoria tras la derrota a domicilio en Milán. La posibilidad de cerrar la semana de doble jornada de Euroliga con otro traspiés estuvo presente durante un encuentro en el que los parisinos marcaron el ritmo, pero el cuadro blanco acabó sumando su décima victoria en la competición, la séptima en casa.

No fue hasta el último parcial cuando el Real Madrid cambio el plan. Théo Maledon atacó desde la penetración la defensa parisina y cerró el triunfo con una canasta a nueve segundos del final. El francés se fue hasta los 21 puntos -máxima del choque- y pasó a la historia de la Euroliga al sumar el punto un millón de la competición. Al escolta le secundaron Walter Tavares (16 puntos y cuatro tapones), Trey Lyles (14 puntos, seis rebotes y seis asistencias) y un Facundo Campazzo muy activo en defensa con cuatro robos.

Los pupilos de Sergio Scariolo entraron mejor al partido. Campazzo llevó la batuta y Tavares ejecutó en la zona -con seis puntos- en los instantes iniciales para dar el mando a su equipo. El equipo francés lució el baloncesto ofensivo que tanto rédito le dio la pasada campaña, castigando al Real Madrid con tres triples seguidos que pusieron el 14-18 en el electrónico.

La trampa de Paris surtió efecto

El conjunto blanco entró en el juego de parciales que propone siempre su rival y que ya sufrió la pasada campaña cuando Paris conquistó el Movistar Arena en el Play-In. Un 8-0 en el que Maledon ejerció como actor principal devolvió la iniciativa en el marcador a su equipo. Tras un primer cuarto irregular, los locales cerraron el parcial inicial por delante (24-23). La entrada de la segunda unidad no redujo las pulsaciones, más bien propició aún más el intercambio de canastas en ambos aros.

Mediado el segundo cuarto, el cuadro parisino logró finalmente volver a mandar en el caos. Un caos provocado en el que se sienten más cómodos y en el que Ouattara comenzó a sobresalir ante la falta de acierto de Hifi. También destacó Rhoden -15 puntos al descanso-, que enmudeció al Movistar Arena con un matazo sobre Tavares. Paris Basketball alcanzó su máxima renta con el 41-48. Los de Scariolo apagaron el fuego antes del descanso, marchando a vestuarios con un marcador parcial de 49-50 . El incendio se trasladó a una grada incrédula ante el trío arbitral, que no quiso castigar con antideportiva un claro codazo de Hifi sobre Campazzo.

Maledon guió al Real Madrid

En el segundo tiempo no hubo cambio de guion. Esta vez fue Lamar Stevens el que hizo gala del potencial ofensivo de los parisinos con dos triples que volvieron a disparar a los suyos en el marcador. El Real Madrid reaccionó rápidamente para estrechar la ventaja, aunque no pudo salir de la ‘trampa’ en la que le envolvió Paris Basketball. Tavares siguió sumando desde la zona, pero los blancos volvieron a echar de menos puntos de sus exteriores. Los de Scariolo cerraron el tercer parcial con una desventaja de cuatro puntos (70-74).

Dos triples consecutivos de Trey Lyles sujetaron al cuadro local en el inicio del último cuarto, donde amenazó con soltarse un Nadir Hifi desacertado en el tiro hasta ese momento. El Real Madrid recuperó el mando en el marcador, que perseguía desde mediados del segundo cuarto, con una canasta de Maledon. Emergió la figura de Usman Garuba, cuya energía despierta al Movistar Arena, y las manos de Campazzo en el robo. Los blancos mejoraron en defensa, con Lyles y Tavares luciéndose en el tapón, para mantener la ventaja. Tras un fallo de Hifi que pudo darle la victoria a los parisinos, el francés Maledon cerró el partido con un acrobático tiro dentro de la zona.