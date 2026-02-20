Scariolo: «Jugar contra el Valencia aquí es una de las tareas más duras para cualquier equipo europeo»

Apenas 14 horas después de la colosal victoria del Real Madrid contra Unicaja Málaga en cuartos de la Copa del Rey, Sergio Scariolo atendió a los medios de comunicación en la previa de la semifinal contra el Valencia Basket. El técnico italiano resaltó la dificultad del partido al que se van a enfrentar este sábado en el Roig Arena contra el anfitrión del torneo.

«Contentos de estar en la semifinal, pero conscientes de que jugar contra el Valencia en Valencia, que para cualquier equipo europeo parece de las tareas más duras. Es un equipo que juega muy bien, con una identidad muy bien definida por un gran entrenador y un trabajo de construcción de un par de años en función del estilo que Pedro (Martínez) ha querido implementar. El peligro desde los tres puntos es muy alto y su capacidad de rebote ofensivo», comenzó.

«Tienen la sensación de una oportunidad única de hacer algo grande que generará una gran motivación si fuera necesaria. Consciente de la dificultad de la tarea y animado para poder afrontarla», añadió, antes de repasar los tres duelos anteriores de esta temporada y analizar el siguiente: «Han sido tres partidos diferentes, el de mañana también lo será. Contra el Valencia siempre tienes que intentar atacar equilibrado para que no corran demasiado».

Scariolo afirmó que «hay muchas cosas que se interponen en el camino, como lesiones y estados de forma» para que el Real Madrid toque su techo. «Nunca es un crecimiento lineal, pero el equipo ha trabajado muy bien desde el inicio. Tenemos ciertas tendencias, fortalezas, debilidades. Intentamos potenciar las unas y minimizar las otras, pero la tendencia es positiva. Estamos en febrero, no nos olvidemos tampoco», explicó

Scariolo y Abalde, en la previa del Valencia-Real Madrid

«Nosotros no vivimos mucho la atmósfera de la Copa, lo hacen más las familias y los aficionados. Si ellos se lo pasan bien dentro de la cancha y fuera, mejor que mejor», concluyó. Por otro lado, Alberto Abalde también atendió a la prensa en la zona mixta del Roig Arena: «Tenemos que sacar nuestra mejor versión, vamos a tener que hacer muy buen trabajo y en eso estamos mentalizados. Tenemos que recuperarnos físicamente del partido de ayer».

Preguntado por si este partido es el más importante en la temporada del equipo blanco hasta ahora, Abalde dijo que «la Copa es un momento diferente y cada partido que juegas es una final». «Veníamos pensando sólo en Unicaja y ahora hemos pasado esa pantalla como en los juegos y pensamos en Valencia. El día de hoy es importante y te lo ganas en la Liga regular. Puedes recargar de nuevo las piernas y hacer los ajustes pertinentes para estar preparados», zanjó el alero gallego.

Posteriormente, el Real Madrid, con sus 15 jugadores, pasó a entrenar en la pista auxiliar del Roig Arena, dado que el resto de equipos que juegan este viernes los dos otros partidos de cuartos de final lo hicieron en la principal para coger sensaciones. Del Tenerife-Baskonia y el Barcelona-UCAM Murcia saldrá la otra semifinal copera.