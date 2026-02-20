El Real Madrid da una patada al trauma y disfruta de su ‘ventaja’

El Real Madrid no sólo supero su trauma contra Unicaja Málaga en la Copa del Rey, sino que le dio una patada, ganando por 30 puntos en cuartos a su verdugo en dos de las tres pasadas ediciones del torneo. La derrota en la final de Las Palmas en 2025 aún dolía en el vestuario blanco, pero este jueves, con Sergio Scariolo en el banquillo, el cuadro madridista se ha quitado una carga que se aligera aún más teniendo en cuenta que tendrá un día de descanso antes de la semifinal contra el Valencia Basket en el Roig Arena (sábado a las 18:00 horas).

Una ventaja relativa, puesto que, pese a cerrar líder la primera vuelta por encima del Valencia, que fue segundo con dos triunfos menos, tendrá menos tiempo para descansar que su rival. Una incongruencia que se explica únicamente desde el plano organizativo de la ACB, que decidió inaugurar la Copa en Valencia 23 años después con el partido del equipo de la ciudad y concluir la jornada con todo un Real Madrid-Unicaja.

Esa pequeña injusticia no evitó que Scariolo celebrase abiertamente ese «merecido día de descanso activo» en la rueda de prensa posterior a la paliza frente a Unicaja. Por lo que realmente se alegraba era por no tener que lamentar heridos. «El esfuerzo de los jugadores ha permitido repartir los minutos y al final es cierto que nos hemos ganado el derecho a tener un día de descanso, descanso activo. Que todo el mundo haya terminado sano y no sobrecargado es importante», sentenció.

Y en cuanto a ese trauma que el Real Madrid arrastraba desde el año pasado por estas fechas, la manera de despojarse de él fue inmejorable. El equipo blanco arrolló a los de Ibon Navarro de principio a fin y dejó al técnico cajista sin soluciones para frenar la máquina defensiva confeccionada por Scariolo que esta vez encontró dos puñales en Trey Lyles y Théo Maledon, por nombre, los dos mejores fichajes del verano.

Lyles marca diferencias en el Real Madrid

Por fin lograron coincidir juntos en su mejor versión, algo que da un plus casi definitivo al Real Madrid, al menos en España. Qué decir del canadiense, que en su primera actuación en la Copa se coronó como el MVP con 16 puntos (3/4 en triples y 6/8 en tiros de campo), seis rebotes, una asistencia y 23 de valoración.

Aun así, Scariolo optó por la paciencia, valorar la gran faceta defensiva mostrada por su equipo en el Roig Arena y aguardar al «bautizo de fuego» de este sábado frente al anfitrión: «Lo que ha ido encarrilando el partido ha sido la prestación defensiva de cada uno. Luego ha habido momentos en que ha anotado uno y otro. El sábado será el bautizo de fuego, pero son experiencias que le vendrán muy bien».

El Real Madrid desarmó por completo a un Unicaja que está lejos de ese que le vapuleó en la pasada final, con un Kendrick Perry imperial cuya anotación bajó esta vez a los ocho puntos, sin David Kravish, Tyson Pérez, Killian Tillie y Alberto Díaz –apenas jugó cuatro minutos– por lesión, y con las sonadas ausencias desde el pasado verano de estrellas de la Euroliga como Dylan Osetkowski, Kameron Taylor o Tyson Carter.