La reflexión viral de Pipi Estrada sobre Prestianni

Las notas de la semana de Pipi Estrada vienen marcadas por la acción racista de Prestianni contra Vinicius Jr. El periodista asturiano suspende la estrepitosa acción del futbolista argentino, mientras que en el otro lado de la moneda encontramos grandes elogios para Oriol Cardona y su increíble oro en los Juegos Olímpicos de Milán-Cortina.