La pataleta del Benfica: llevan a Fede Valverde ante la UEFA por conducta violenta

El Benfica ha denunciado a Fede Valverde ante la UEFA por una presunta conducta violenta. Desde el club lisboeta protestan por una acción que tuvo lugar en el minuto 83 de partido entre el futbolista uruguayo y Samuel Dahl. Ni el árbitro en el campo ni el VAR consideraron que dicha acción fuera de expulsión, como reclaman los portugueses. De hecho, François Letexier no señaló infracción alguna en esa jugada.

Pero el Benfica entiende que Valverde incurrió en conducta violenta al no haber balón en juego, según su versión. El árbitro francés entendió la acción como una pugna por la pelota entre los dos jugadores, y no señaló nada. El centrocampista del Real Madrid y el lateral izquierdo del club lisboeta luchaban por un balón al espacio. El sueco estaba de frente a la pelota, mientras que el charrúa corría en dirección a portería mientras los dos se agarraban.

Posteriormente, el club portugués ha decidido reinterpretar la jugada y asegura que es merecedora de tarjeta roja directa. Consideran que hubo agresión de Valverde a Dahl, y que aunque el impacto no fuera claro, fue intencionado y debió ser expulsado. Por eso han elevado una queja disciplinaria ante la UEFA, con la esperanza de que el Comité de Disciplina de la UEFA se pronuncie antes del choque de vuelta en el Santiago Bernabéu el próximo miércoles.

Ahora la pelota está en el tejado del máximo organismo del fútbol europeo. Parece complicado que el Comité se reúna antes del choque de vuelta del playoff de la Champions. Pero en todo caso, si el Real Madrid pasara y la UEFA fallara en favor del Benfica, Valverde podría perderse un partido más adelante. Habrá que esperar a ver qué dice el Comité de Disciplina tras la pataleta de los lisboetas después de la derrota ante el cuadro madridista en Da Luz en la ida.