El Benfica tacha de mentirosos a los jugadores del Madrid: «No pudieron escuchar lo que dicen haber escuchado»

El Benfica ha salido a defender a su futbolista, Gianluca Prestianni, de toda la polémica después de que Vinicius Junior le acusase de llamarle ‘mono’ durante el partido de Champions. Un insulto racista que estalló toda polémica acerca de las especulaciones de cómo ocurrió después de que el argentino se tapase la boca con la camiseta para que las cámaras no captaran las palabras exactas.

Desde un primer momento, los jugadores del Real Madrid condenaron la actitud de Prestianni. Algunos como Mbappé y Valverde aseguraron que el brasileño había dicho la verdad al árbitro. Aun así, el club portugués quiso compartir imágenes negando que los compañeros de Vinicius pudiesen escuchar lo que dijo Prestianni exactamente: «Como demuestran las imágenes, dada la distancia, los jugadores del Real Madrid no pudieron escuchar lo que dicen haber escuchado», escribieron junto con el momento exacto en el que saltó todo.

Como demonstram as imagens, dada a distância, os jogadores do Real Madrid não podem ter ouvido o que andam a dizer que ouviram. pic.twitter.com/7JF9AVuhEM — SL Benfica (@SLBenfica) February 18, 2026

Es más, el Benfica defendió al argentino después de que lanzase un comunicado asegurando que no había dicho nada racista a Vinicius: «Juntos a tu lado», reflejó junto con una imagen del Prestianni. A pesar de que se vio a ambos banquillos tensos durante esos minutos, el club luso también salió a desmentir que el asunto hubiese ido a mayores de puertas para dentro: «Es completamente falso que el presidente del Sport Lisboa e Benfica haya estado involucrado en alguna discusión o enfrentamiento físico con algún miembro del Real Madrid. Esta acusación es totalmente falsa e infundada».

Una línea de defensa del Benfica que comandó José Mourinho en rueda de prensa cuando tuvo que salir a dar explicaciones después del caso Vinicius: «He hablado con los dos. Vinicius me dice una cosa y Prestianni otra. No quiero ser injusto. No puedo decir que creo al 100% a Prestianni ni puedo asegurar que lo que me ha dicho Vinicius sea la verdad absoluta. No lo sé, y no puedo afirmarlo», confesó.