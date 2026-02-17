Mourinho justifica el racismo contra Vinicius: «No se tendría que haber metido con 60.000 personas»

José Mourinho compareció ante los periodistas después de la ida del playoff de la Champions que enfrentó a Benfica y Real Madrid. Los blancos ganaron 0-1 y toman ventaja de cara a la vuelta, pero el encuentro quedó marcado por el presunto insulto racista que sufrió el brasileño. Además, el entrenador luso fue expulsado.

«He hablado con los dos. Vinicius me dice una cosa y Prestianni otra. No quiero ser injusto. No puedo decir que creo al cien por cien a Prestianni ni puedo asegurar que lo que me ha dicho Vinicius sea la verdad absoluta. No lo sé, y no puedo afirmarlo», comenzó José Mourinho.

«Hasta el gol estábamos viendo un gran partido. El Benfica entró muy bien y el Real Madrid estaba fortísimo. A partir del minuto 35, el encuentro empezó a cambiar y luego llegó un gol que sólo puede marcar Vinicius o Mbappé», continuó el entrenador del Benfica.

Sobre lo ocurrido con Vinicius y la celebración de su gol, Mourinho señaló al futbolista del Real Madrid: «Después de una jugada así, creo que tiene que irse a los hombros de sus compañeros y no enfrentarse a 60.000 personas en este estadio. ¿En cuántos estadios le ha pasado algo así? Es un jugador de otro mundo, me encanta, pero cuando marcas un gol así, te vas con tu equipo y ahí se acaba todo».

Sobre su expulsión, Mourinho ha explicado que ha sido por protestar al árbitro que «no podía mostrar tarjetas» a los jugadores que estaban apercibidos en el Real Madrid, que eran Tchouaméni, Carreras y Huijsen. «No podían ver la amarilla. No ha querido amonestar a Tchouaméni ni a Carreras. Yo llevo más de 1.400 partidos sentado en el banquillo y sé perfectamente a quién se puede amonestar y a quién no. Sabemos cómo funciona esto», ha dicho el entrenador del Benfica.

Además, Mourinho ha reconocido que el Real Madrid fue merecedor de la victoria y que «ha sido más fuerte» y sobre la imposibilidad de sentarse en el banquillo del Santiago Bernabéu, ya que ha sido explicado, ha dicho que «es difícil para mí, pero ahí están mis compañeros que harán su trabajo».