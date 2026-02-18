El Benfica defiende a Prestianni ante la UEFA: «Es una campaña de difamación»

El Benfica se ha pronunciado tras conocer la investigación que ha abierto la UEFA después de que Vinicius acusase a Prestianni de haberle dicho insultos racistas durante el partido de Champions del Real Madrid. El brasileño aseguró que le había llamado ‘mono’ y el árbitro activó el protocolo de racismo. A partir de ello, cada uno ha contado su versión de los hechos.

Desde un primer momento no solo el club blanco y sus futbolistas han defendido la historia del brasileño. Jugadores de todo el mundo castigaron la actitud del argentino, unos más duros que otros, pero Prestianni siempre ha asegurado que nunca se refirió con esas palabras a Vinicius. De hecho, afirmó que se trataba de una forma de difamarle: «En ningún momento dirigí insultos racistas al jugador Vinicius Júnior, quien lamentablemente malinterpretó lo que cree haber escuchado. Jamás fui racista con nadie. Y lamento las amenazas que recibí de jugadores del Real Madrid», explicó en un comunicado.

«Acusar de algo grave no está bien y menos cuando no es verdad. Y todos apuntándome con el dedo porque me tapo con la remera cuando saben que todos los jugadores se cubren para hablar. No quieran inventar más», cerró. Sin embargo, ni los mensajes de apoyo del Benfica sirvieron para que la UEFA mirase hacia otro lado: «Los inspectores de Ética y Disciplina de la UEFA abren una investigación por posible infracción del Reglamento Disciplinario de la UEFA. Se proporcionará más información sobre este asunto a su debido tiempo».

El Benfica respalda a Prestianni de la acusación de Vinicius

Poco tiempo después, el club lisboeta ha reaccionado con un comunicado respaldando que Vinicius no dice la verdad: «El Benfica ve con un espíritu de total colaboración, transparencia, apertura y sentido de claridad las medidas anunciadas hoy por la UEFA, tras el presunto caso de racismo ocurrido en el partido contra el Real Madrid».

«El club reafirma, de forma clara e inequívoca, su compromiso histórico e inquebrantable con la defensa de los valores de igualdad, respeto e inclusión, que se alinean con los valores fundamentales de su fundación y que tienen en Eusébio como su mayor símbolo», añadió.

Sin embargo, su postura sigue siendo defender a su jugador. «El Benfica reitera su pleno apoyo y convicción en la versión presentada por el jugador Gianluca Prestianni , cuya conducta al servicio del Club siempre se ha guiado por el respeto a los rivales, las instituciones y los principios que definen la identidad del Benfica. El Club lamenta la campaña de difamación a la que ha sido sometido el jugador», concluyó el comunicado.