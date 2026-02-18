En Inglaterra revientan a Prestianni: «Es un cobarde»

La prensa inglesa ha cargado contra Prestianni después de sus insultos racistas a Vinicius. Thierry Henry y Micah Richards han destrozado al jugador argentino del Benfica. El primero le pide que sea «un hombre» y desvele lo que le dijo, mientras que el ex del Manchester City se mostró mucho más contundente y le llamó «cobarde»:

Después del golazo que metió el brasileño, Prestianni se tapó la boca con la camiseta y le dijo algo justo antes de que el Benfica sacara de centro. Vinicius lo escuchó y fue al árbitro a comunicarle que el extremo argentino le había llamado «mono». Kylian Mbappé, que estaba cerca de la jugada, también lo escuchó y salió en defensa de su compañero. «Eres un puto racista», le dijo el francés al futbolista del conjunto lisboeta.

El mundo del fútbol se ha solidarizado con el futbolista el Real Madrid después de ser víctima de un nuevo episodio racista. Henry, una voz más que autorizada en este deporte, le pide al 25 del Benfica que desvele lo que ha dicho: «Prestianni, dinos qué dijiste. Sé un hombre. ¿Por qué te cubres la boca con la camiseta? ¿Es porque hace frío? No puede decir que no dijo nada».

El ex futbolista francés se pone del lado del madridista tras lo sucedido: «Me siento identificado con lo que está pasando a Vinicius. A veces te sientes solo porque será tu palabra contra la suya». Por su parte, Micah Richards, ex de Manchester City y Aston Villa, fue mucho más tajante a la hora de analizar el episodio racista que se vivió en Da Luz.

«Es un cobarde. Vinicius no mentiría», afirmó Richards en CBS Sports, donde es analista junto a Henry. Otro ex jugador que se pronunció fue Wesley Sneijder. El ex del Real Madrid está en Ziggo Sport de analista y siguió un poco la línea de Henry en este sentido, y asegura que «es un escándalo que la gente todavía siga llamando mono a los negros».

«Prestianni debería ser un hombre y no taparse la boca al decirle eso a Vinicius. Si lo vas a decir, al menos dilo sin taparte la boca. Es un escándalo que la gente todavía siga llamando mono a los negros. Ah, y algo más. Prestianni tiene compañeros negros. ¿En qué estarán pensando?», comentó.