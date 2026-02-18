Prestianni se defiende y acusa a Vinicius: «Lo malinterpretó, no quieran inventar más»

Gianluca Prestianni ha roto su silencio tras el episodio racista con Vinicius en el Benfica-Real Madrid. El jugador argentino se defiende después de llamar «mono» al delantero madridista. La acción marcó el partido. Y tras el mismo, el protagonista se pronunció en sus redes sociales, donde se ha defendido de las acusaciones de racismo y asegura que el astro brasileño «lamentablemente malinterpretó lo que cree haber escuchado».

Los hechos tuvieron lugar en el minuto 51 de partido después del golazo de Vinicius. El jugador del Real Madrid se dirigió al árbitro François Letexier para decirle que Prestianni le había llamado «mono». Automáticamente, el colegiado activó el protocolo antirracismo y paró el partido durante 10 minutos. Finalmente, después de hablar con sus compañeros, Vinicius decidió seguir con el partido en vez de marcharse y el choque se reanudó.

«Quiero aclarar que en ningún momento dirigí insultos racistas al jugador Vinicius Júnior, quien lamentablemente malinterpretó lo que cree haber escuchado. Jamás fui racista con nadie. Y lamento las amenazas que recibí de jugadores del Real Madrid», comenzó diciendo el extremo derecho del Benfica en su comunicado.

Pero Prestianni va más allá y pide que «no inventen más». Utilizando un tuit del Benfica en el que afirma que «dada la distancia, los jugadores del Real Madrid no pudieron escuchar lo que dicen haber escuchado», Gianluca se defiende y se excusa en que todos se tapan la boca con la camiseta para hablar: «Si tanto dicen que, supuestamente, yo dije un comentario racista a Vinicius Junior, ¿por qué no reaccionó ninguno?»

«Acusar de algo grave no está bien y menos cuando no es verdad. Y todos apuntándome con el dedo porque me tapo con la remera cuando saben que todos los jugadores se cubren para hablar. No quieran inventar más», concluyó el futbolista del Benfica, que insiste en que no profirió ningún insulto racista a Vinicius.