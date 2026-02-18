La comentada reflexión de Cañizares sobre el racismo con Vinicius: «Puede evitar muchas cosas»

Vinicius Junior volvió a sufrir lamentables insultos racistas, esta vez, en el propio terreno de juego. Las imágenes del jugador del Real Madrid señalando que el jugador del Benfica, Prestianni le había llamado ‘mono’ en repetidas ocasiones después de marcar en el partido de Champions dieron la vuelta al mundo.

Tanto el club como sus compañeros de equipo le respaldaron después de vivir cómo los discursos de odio vuelven a estar contra él después de celebrar el gol de la victoria de su equipo. Aunque el árbitro activó el protocolo de racismo y el partido siguió con Vinicius en el césped, las críticas hacia el argentino no tardaron. Uno de los más duros fue Santiago Cañizares, quien cree la versión de Vinicius: «Este chico (Prestianni) mea fuera del tiesto, por lo tanto merece toda la reprobación». Una defensa que va más allá del fútbol: «Me niego tampoco a canonizar a Vinicius, porque yo precisamente cuando la analizo no miro el color de su piel, miro el comportamiento que tiene sobre el terreno de juego», añadió.

También señaló otra trifulca que tuvo con otro futbolista del Benfica. Vinicius tuvo un pique con Nicolás Otamendi, quien se subió la camiseta para enseñarle su tatuaje de Campeón del Mundo. Sin embargo, Cañizares insiste en que el brasileño puede evitar estos casos si rebaja las pulsaciones en esta clase de momentos: «Le gusta al final que tenga que entrar en conversaciones con Otamendi, que tenga que ir al real córner a sacar en corto. Puede evitar muchas de las cosas que suceden siendo igualmente una víctima de todo esto», zanjó.

Vinicius, otro episodio de racismo

Vinicius ha sido un fiel defensor contra el racismo. En varios campos españoles ha recibido insultos de todo tipo y algunos donde se le ha juzgado por su color de piel. Eso, sumado a su personalidad en el campo, hace que cada vez que el brasileño juegue fuera de casa esté en el ojo del huracán. Aun así, casos como el que vivió Da Luz hacen que el fútbol se vuelve contra él para acabar con uno de los problemas que más daño hace al deporte.

Sin embargo, no habrá castigo para Prestianni ya que el hecho de que se tapase la boca con la camiseta evitó que las cámaras de la UEFA capten si llamó ‘mono’ a Vinicius: «Se están revisando los informes oficiales de los partidos disputados anoche. Cuando se denuncian hechos, se inician procedimientos y, en caso de que estos den lugar a la imposición de sanciones disciplinarias, estas se anuncian en el sitio web disciplinario de la UEFA. En este momento no tenemos más información que facilitar ni más comentarios que hacer al respecto», explicó el organismo.