Cañizares defiende la filosofía de Arbeloa: «El Real Madrid ya parece otra cosa»

El Real Madrid tiene otra cara con Álvaro Arbeloa. La goleada a la Real Sociedad fue una completa fiesta en el Santiago Bernabéu, que gozó de una goleada que no se disfrutaba desde hacía tiempo. Un partido en el que varios jugadores señalados y que ahora han mostrado una mejoría que hace soñar al conjunto blanco de cara a las aspiraciones en Liga y Champions. Dos títulos en juego que, para Santiago Cañizares, son posibles en esta línea.

El ex portero madridista es una de las personas que más confía en el cambio que ha dado la plantilla con Arbeloa desde que se sentó en el banquillo. La polémica salida de Xabi Alonso puso el centro de las críticas en algunos futbolistas, entre ellos Vinicius y Fede Valverde. Sin embargo, ambos fueron claves en la victoria ante el conjunto vasco con tres de los cuatro goles del Real Madrid.

«Todos los entrenadores tácticos que han llegado a equipos grandes, muchas veces han ido por el aire. Esto es cuestión de encontrar el mejor rendimiento como el de Valverde y Vinicius. Ya solo con el de esos dos, el equipo parece otra cosa completamente distinta. Si mejora también el de otros, sería un Real Madrid más competitivo y que asustaría a alguno. Podrían hasta ganar algún título esta temporada de los que le quedan», explicó Cañizares.

Arbeloa reengancha al Real Madrid

Aunque la Supercopa y la Copa ya están perdidas, con Álvaro Arbeloa se ha vuelto a soñar con salvar la temporada. En Liga siguen apretando al Barcelona para recuperar el liderato y este martes se enfrentan al Benfica en el partido de ida de dieciseisavos de Champions. Una semana en la que esperan hacer pleno para seguir aspirando a ganar los dos grandes trofeos del curso.

En las últimas semanas se ha visto un equipo más comprometido para remar juntos. Aunque las lesiones siguen apretando, la apuesta por los jóvenes y la confianza de un grupo que ha sufrido la pitada del Bernabéu impulsan a Arbeloa. Después de un tiempo, el Real Madrid se reengancha a la ilusión con una nueva filosofía que, de momento, funciona.