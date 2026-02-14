José Mourinho vivió una mañana diferente en Ponta Delgada horas antes de que su equipo lograra una victoria importante. El técnico del Benfica tuvo que ser atendido en el Hospital do Divino Espírito Santo tras despertarse con una inflamación en el oído que le provocaba molestias, aunque la situación no pasó a mayores y pudo dirigir con normalidad el encuentro ante el Santa Clara, donde los lusos ganaron 1-2.

Según informó el diario luso A Bola, el entrenador decidió acudir al centro médico por precaución. Su estancia no se prolongó más de una hora: fue tratado, medicado y regresó al hotel de concentración. Una actuación rápida que evitó que el contratiempo tuviera consecuencias deportivas.

Porque lo que estaba en juego no era menor. El Benfica necesitaba ganar y lo hizo por 1-2 en un partido sin demasiado brillo, pero que refuerza la dinámica del equipo en un momento clave de la temporada. Mourinho, que no tuvo problemas para sentarse en el banquillo, volvió a demostrar que su figura es capital incluso en días alejados de la normalidad.

Ahora, el foco está puesto en lo que viene. El conjunto lisboeta recibe este martes al Real Madrid en la ida del playoff de la Champions, apenas tres semanas después de aquel 4-2 que dejó a los blancos tocados y que permitió a las portugueses meterse entre los 24 mejores. Un duelo de máxima exigencia en el que Mourinho quiere que nada, ni siquiera un susto médico, altere el rumbo de un equipo que llega convencido de sus posibilidades.