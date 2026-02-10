Entradas para el Real Madrid-Benfica: precios y cómo comprarlas para el partido de la Champions League

La Champions League regresa al Santiago Bernabéu con la visita del Benfica en la vuelta del playoff de la máxima competición europea de clubes. Un encuentro que supondrá el regreso de José Mourinho al estadio del que fuera su equipo durante tres temporadas. Desde su salida del Real Madrid en 2013, el técnico luso no se había medido a los blancos en partido oficial hasta el duelo correspondiente a la última jornada de la fase de liga, donde sorprendió con un 4-2 que apeó al conjunto merengue del Top 8. Ahora, se reencontrará con el público del Santiago Bernabéu 13 años después con el pase a octavos de final de la Champions League en juego. Las primeras entradas para el Real Madrid-Benfica ya están disponibles.

Cuándo es el Real Madrid-Benfica de la Champions League

El agónico tanto de Trubin, guardameta del Benfica, en el duelo que enfrentó a ambos equipos supuso un terremoto en la tabla de la fase de liga de la Champions. Con el 4-2 final, el equipo lisboeta logró labrarse su lugar entre los 24 clasificados. Curiosamente, esta derrota -sumada a otros resultados- sacó al Real Madrid del Top 8 y le obligó a disputar el playoff de acceso a octavos de final. Como noveno clasificado, los blancos llegaron al sorteo con Benfica y Bodo/Glimt como posibles rivales, quedando emparejados finalmente con su ‘verdugo’ en la última jornada de la liguilla.

Tres semanas después de su caída en Lisboa, el Real Madrid disputará el partido de ida de los dieciseisavos de final en el Estadio da Luz (martes 17 de febrero a las 21:00 horas de la España peninsular). Para el encuentro de vuelta en el Santiago Bernabéu, habrá que esperar al miércoles 25 de febrero. Se espera una buena entrada para este Real Madrid-Benfica, donde se decidirá qué equipo avanza a octavos de final para medirse a Manchester City o Sporting de Portugal.

Cuándo salen a la venta las entradas para el Real Madrid-Benfica

El Real Madrid ya ha abierto el periodo de venta de entradas para aquellos socios abonados que quieran adquirir sus localidades. La venta se ha puesto en marcha a las 12:00 horas del martes 10 de febrero para los socios abonados. El acceso al resto se desbloqueará de forma progresiva. Los siguientes serán los socios afectados UEFA, para los cuales la venta de entradas se inicia el jueves 12 de febrero a las 14:00 horas. Sólo un día más tendrán que esperar los socios no abonados, hasta el viernes 13 de febrero a las 10:00 horas.

La venta al resto del público se pospondrá a la próxima semana. Aquellos que cuenten con carnet de Madridista Platinum o Premium podrán adquirir su entrada a partir del lunes 16 de febrero a las 10:00 horas. Las localidades restantes para el Real Madrid-Benfica, reservadas al público general, saldrán a la venta el martes 17 de febrero -día en el que se disputa el partido de ida- a las 10:00 horas.

Cuánto cuestan las entradas para el Real Madrid-Benfica

Las localidades para el Real Madrid-Benfica del miércoles 25 de febrero cuentan con un amplio rango de precios, en función de la zona del Santiago Bernabéu y la condición de socio. Cabe recordar que los socios del Real Madrid cuentan con un descuento del 30% sobre el precio final de las entradas. Esta es la lista completa de precios que presenta el club en su página web:

Cómo comprar las entradas para el Real Madrid-Benfica

El Real Madrid recuerda que la venta de entradas para el duelo contra el Benfica de la Champions League se realizará, exclusivamente, de forma online a través de la página web del club y se hará hasta agotar localidades. Además, la entrada descargada en el móvil (ticket digital) será el único documento válido de acceso al Santiago Bernabéu.