Mourinho ya caliente el duelo contra el Madrid: «Vamos hasta el final»

José Mourinho ya cuenta los días para medirse al Real Madrid en el playoff de la Champions League. El Estadio da Luz volverá a recibir al conjunto blanco tres semanas después de la victoria del Benfica en la última jornada de la fase de liga de la máxima competición europea de clubes. A una semana del duelo de ida ante el Real Madrid, José Mourinho ha lanzado un aviso a su ex equipo. «Vamos hasta el final… hasta que sea matemáticamente posible», declaró tras el último triunfo del Benfica.

El conjunto lisboeta se impuso en los minutos finales en su último partido en la Primeira Liga de Portugal. Los de José Mourinho se midieron este fin de semana al Alverca, equipo que adquirió Vinicius Junior, como cabeza visible de un grupo inversor, el pasado año. El Benfica volvió a apelar a la épica en la recta final del choque, rompiendo el empate a uno que reinaba en el marcador en el minuto 86. Entre los protagonistas del triunfo volvió a emerger la figura de Schjelderup. El joven delantero noruego, autor de un doblete ante el Real Madrid, convirtió el el primer tanto.

José Mourinho se refirió al idilio reciente de su Benfica con los minutos finales en sala de prensa. El 4-2 de Trubin, que dio la clasificación a los lusos en el tiempo de descuento de su duelo ante los blancos, todavía resuena. «Creo que esta es la cultura que hemos instalado. Es la combinación de la cultura del Benfica con la mía propia. Vamos hasta el final… hasta que sea matemáticamente posible. Hasta que queden unos segundos de partido», comentó tras la victoria por 2-1 de su equipo ante el Alverca.

El Benfica ya espera con ganas su nuevo enfrentamiento ante el Real Madrid. El equipo de la capital portuguesa llega sin nada que perder a la eliminatoria, sabedor de que el conjunto merengue es favorito pese a que no llegue en su mejor momento. El triunfo del Benfica en la última jornada de la fase de liga no sólo supuso su entrada en el Top 24 de la tabla, también ‘sacó’ al Real Madrid del Top 8 y evitó que accedieran de forma directa a la ronda de octavos de final. El equipo que resulte vencedor de esta eliminatoria se enfrentará a Manchester City o Sporting de Portugal en octavos.

Tres bajas para medirse a Mourinho

El Real Madrid, además, afrontará el partido de ida ante el Benfica sin tres de sus titulares habituales. Arbeloa no podrá contar con Rodrygo Goes, sancionado con dos partidos por protestas al árbitro, ni Raúl Asencio, expulsado por doble amarilla en el último encuentro de la fase de liga. Tampoco estará en la visita a Da Luz del martes 17 de febrero (21:00 horas) un Jude Bellingham que estará de baja durante el mes de febrero tras sufrir una lesión en el músculo semitendinoso de la pierna izquierda. El futbolista inglés lo tiene difícil para llegar al encuentro de vuelta del 25 de febrero.