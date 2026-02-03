La nueva Champions mejora en su segunda edición: más goles y sorpresas en la última jornada

El nuevo formato de la UEFA Champions League se puso en marcha la pasada temporada. La competición por excelencia del fútbol de clubes dijo adiós a la fase de grupos para dar paso a una fase de liga en la que los 36 equipos participantes -antes 32- quedaban encuadrados en una clasificación común. Después de ciertas dudas en su primera experiencia, el nuevo formato de la Champions ha mejorado sus cifras de goles y su igualdad en la presente edición.

También se vivió una última jornada repleta de sorpresas, como las victorias de Bodo/Glimt y Benfica ante Atlético de Madrid y Real Madrid, respectivamente. Respecto al conjunto noruego, sus triunfos ante Manchester City y los rojiblancos en las dos últimas jornadas significaron una clasificación al playoff que parecía imposible tras sumar dos puntos en sus cinco primeros partidos. Sobre el equipo que dirige José Mourinho recayó la principal gesta de la jornada final, con un postrero gol del portero Anatoliy Trubin que le coló a última hora entre los 24 clasificados. Durante la octava y última jornada se vivieron 309 cambios en la tabla, entre ellos el de un Sporting de Portugal que adelantó al Real Madrid con un tanto en el descuento en San Mamés.

La cifra de goles anotados en la fase de liga de Champions viha mejorado respecto a la primera edición con el nuevo formato. Los 144 partidos de la liguilla nos han dejado 487 tantos, 17 más que en la temporada 2024/25. Unas cifras que disparan la media de goles de 3,26 a 3,38 en este curso. Este aumento no se ha traducido en mayores goleadas, ya que el margen de victoria se ha reducido de una media de 1,92 a 1,78 goles. Una igualdad que también se ha visto en la parte baja de la tabla, donde ningún equipo -el año pasado Young Boys y Slovan Bratislava no sumaron- se ha quedado sin puntuar. Por el contrario, el Arsenal se ha convertido en el primer equipo desde el cambio de formato en completar un pleno de victorias en esta fase.

El Bombo 1 no falla en la nueva Champions

Lo que sí ha vuelto a evidenciar la fase de liga de la Champions League es el dominio de los equipos del Bombo 1. A diferencia del antiguo formato, en el que la mitad de conjuntos quedaban eliminados en la fase de grupos, la actual configuración dota de más margen de maniobra a los grandes. Ahora, sólo 12 de los 36 participantes -un tercio de ellos- pueden quedar fuera en la primera fase de la competición. Los ocho equipos del Bombo 1 han avanzado, y cinco de ellos han entrado en el Top 8.

Sí se puede percibir una mayor igualdad en el resto de equipos. En el Bombo 2, por ejemplo, dos de ellos -Villarreal y Eintracht- han acabado en la parte baja de la tabla. El mal rendimiento de ambos ha contribuido a que la media de puntos de los conjuntos del Bombo 2 haya pasado de 1,75 a 1,38 puntos por partido. La mejoría ha llegado a los clubes del Bombo 4, con cuatro equipos clasificados entre los 24 -Newcastle, Galatasaray, Mónaco y Qarabag- y su media de puntos por encuentro pasando de 0,99 a 1,19.